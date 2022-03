Zwar ist Erling Haaland seit einiger Zeit verletzt, doch das Interesse an dem Norweger in Diensten von Borussia Dortmund ist ungebrochen. Nun hat Bayern-Boss Oliver Kahn Gespräche mit Mino Raiola, dem Berater des Superstars, bestätigt. Ob es dabei um den Spieler des Konkurrenten ging, ließ er offen.

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat Gespräche mit Spielerberater Mino Raiola bestätigt. Dieser vertritt unter anderem den 19-jährigen Niederländer Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam - und auch Borussia Dortmunds Erling Haaland. "Es ist richtig, dass ich in Monaco war, ich war aber auch in London, man trifft ja nicht nur Spielerberater", sagte Kahn vor der Partie des Fußball-Rekordmeisters bei Sky. "Ich denke, es ist auch ganz normal, dass man sich mit dem ein oder anderen Spielerberater trifft." Raiola unterhält sein Büro in Monaco.

Zuletzt hatten niederländische Medien über ein angebliches Bayern-Interesse an Mittelfeldspieler Gravenberch berichtet, der bei Ajax eine starke Saison spielt. Nach einem möglichen Interesse an Haaland gefragt, antwortete Kahn: "Erling Haaland ist ein Spieler, der bei Borussia Dortmund spielt und im Moment verletzt ist. Ich habe immer wieder betont, dass ich sehr ungern über Spieler anderer Vereine spreche."

Im Februar war der seit einiger Zeit verletzte 21-Jährige in Diensten des BVB zu einem Kurztrip zum Ausrüster Adidas aufgebrochen. Dies hatte zu Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid geführt. Der spanische Gigant wird vom deutschen Unternehmen ausgerüstet. Doch Adidas hält ebenfalls Anteile an der FC Bayern München AG. Der Abgang des Norwegers, der das Westfalenstadion aufgrund einer Ausstiegsklausel in diesem Sommer für rund 75 Millionen Euro verlassen kann, scheint sicher. Zahlreiche Vereine sollen interessiert sein.

Der frühere Nationaltorwart Kahn kündigte zudem Gespräche unter anderem mit Weltfußballer Robert Lewandowski über eine Vertragsverlängerung an. Das Arbeitspapier des Polen läuft 2023 aus. "Ich habe schon mehrfach gesagt, dass wir im Frühjahr Gespräche führen wollen mit diversen der verdienten Spieler, natürlich auch mit Robert." Das sei noch nicht geschehen, weil der FC Bayern in die "ganz entscheidende Phase der Saison" gehe. "Wir wollen uns jetzt erst zu 100 Prozent auf das konzentrieren, um das es geht." Jedes Spiel werde "auf eine gewisse Art und Weise zu einem Endspiel".