Hannover 96 präsentiert seinen neuen Trainer: Kenan Kocak soll den schwächelnden Bundesliga-Absteiger davor bewahren, auch in der zweiten Liga auf die Abstiegsränge durchgereicht zu werden. Der Fußball-Coach lernte zuletzt bei Pep Guardiola und Manchester City.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Kenan Kocak als Trainer verpflichtet. Der 38-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison und tritt beim Bundesliga-Absteiger die Nachfolge von Mirko Slomka an, der am 3. November von seinen Aufgaben entbunden wurde. Die Niedersachsen nehmen in der aktuellen Zweitliga-Tabelle nur den 15. Platz ein. Kocak trainierte bis Oktober 2018 den Zweitligisten SV Sandhausen.

"Wir haben mit Kenan Kocak einen ambitionierten Trainer für uns gewinnen können, der trotz seiner jungen Jahre schon sehr viel Erfahrung im Job hat und die 2. Liga bereits gut kennt", wird Hannovers Sportdirektor Jan Schlaudraff in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ihm ist es in seiner bisherigen Karriere immer gelungen, seinen Mannschaften Stabilität und Sicherheit zu verleihen." Kocaks erstes Pflichtspiel ist der Heimauftritt der Roten am 25. November gegen Darmstadt 98.

Der 38-Jährige war in der Saison 2018/19 kurz nach Beginn seiner dritten Spielzeit in Sandhausen entlassen worden. Zuvor trainierte er in Mannheim den VfR sowie den SV Waldhof - verpasste dort im Jahr 2016 als Meister der Regionalliga Südwest in der Aufstiegsrelegation gegen die Sportfreunde Lotte jedoch den Sprung in die dritte Liga.

Weiterbildung bei Pep Guardiola

Anfang dieses Jahres hatte sich der ehemalige Zweitliga-Profi auf Vermittlung von Nationalspieler Ilkay Gündogan durch eine Hospitanz bei Pep Guardiola und Manchester City weitergebildet. Zuletzt hatte 96 eine Absage von Alexander Frei erhalten. Der frühere Bundesliga-Stürmer von Borussia Dortmund entschied sich nach Gesprächen in Hannover, seine Arbeit als Nachwuchscoach des FC Basel fortzusetzen. Auch der Ex-Kölner und -Kieler Markus Anfang war als Kandidat im Gespräch gewesen.

Von Slomka hatten sich die Niedersachsen am 3. November nach gerade einmal vier Monaten getrennt. Damit hatte der Bundesliga-Absteiger die Konsequenzen aus dem bislang so enttäuschenden Saisonverlauf gezogen. Hannover hat in der laufenden Saison noch kein Heimspiel gewonnen. Mit nur drei Siegen aus 14 Spielen hinkt Hannover seinen Ansprüchen deutlich hinterher. Statt um den Wiederaufstieg spielt 96 gegen den Abstieg. Nach der deutlichen 0:4 (0:1)-Niederlage beim 1. FC Heidenheim am vergangenen Wochenende rutschten die Niedersachsen bis auf den 15. Tabellenplatz ab und stehen nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang 16.