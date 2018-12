Die Zweitliga-Hinrunde übersteht Union Berlin ungeschlagen, die Rückrunde beginnt mit einem Fehlstart: In Aue ist Union zwar besser, kassiert aber dennoch eine herbe Pleite. Die ist umso bitterer, da nach Köln auch der Hamburger SV verliert. Erneut furios spielt Paderborn auf.

Holstein Kiel - Hamburger SV 3:1 (2:0)

Herbstmeister Hamburger SV hat zum Jahresfinale in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer kassiert. Im Nord-Derby bei Holstein Kiel musste sich der Bundesliga-Absteiger verdient 1:3 (0:2) geschlagen geben. Durch die erste Niederlage seit dem 23. September verpasste der HSV auch die angestrebte Revanche für die bittere 0:3-Heimpleite gegen die Kieler zum Saisonauftakt. Immerhin geht der HSV (37 Punkte) trotz des Rückschlags als Erster vor dem 1. FC Köln (36) und dem FC St. Pauli (34) in die Winterpause. Vor 10.073 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion trafen Janni Serra (7.) und der überragende David Kinsombi (18./53.) für die Kieler (30), die den Anschluss an die Spitzengruppe herstellten. Bakéry Jattas Tor (48.) war für den eine Halbzeit lang enttäuschenden HSV zu wenig. Für Titz-Nachfolger Hannes Wolf war es nach zuvor sieben Siegen und einen Remis in seinen ersten acht Punktspielen die erste Pleite.

Die konnten die Hamburger auch mit ihrer Erfolgs-Elf der vergangenen Woche nicht abwenden. Der Spitzenreiter verschlief total die Anfangsphase und lag schnell 0:2 hinten. Nach dem Anschluss keimte kurz Hoffnung auf, doch der erneute Kinsombi-Treffer machte diese gleich wieder zunichte. Auch das Comeback von Pierre-Michel Lasogga (78.) nach vierwöchiger Verletzungspause änderte nichts mehr.

Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin 3:0 (2:0)

Union-Keeper Rafal Gikiewicz kassierte in Aue drei Tore. (Foto: imago/Kruczynski)

Union Berlin hat zum Rückrundenauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga seine erste Saisonniederlage kassiert und im Aufstiegsrennen gepatzt. Im Ostduell bei Erzgebirge Aue verloren die Köpenicker am Sonntag 0:3 (0:2). Union war der letzte Klub im deutschen Profifußball, der in der Liga noch ungeschlagen war. Die Berliner rutschten durch die Niederlage auf Rang vier ab. Aue vergrößerte das Polster auf die Abstiegszone. Zu verdanken war das vor allem Pascal Testroet (6. 30., Handelfmeter, 74.), der per Doppelschlag für die schmeichelhafte Pausenführung gesorgt hatte und später auch die Entscheidung herbeiführte. Unions Joshua Mees hatte vor dem Strafstoß den Ball nach einer unglücklichen Bewegung mit dem Oberarm berührt.

Testroet stellte den Spielverlauf im ersten Durchgang auf den Kopf. Berlin war vor 13.800 Zuschauern das dominierende Team und ließ sich auch vom frühen Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen. Der zweite Treffer indes zeigte Wirkung, Berlin tat sich zunehmend schwerer. Nach der Pause lief Union dem Rückstand hinterher. Nach Testroets drittem Tor war der Widerstand gebrochen.

SC Paderborn - SV Darmstadt 6:2 (1:1)

Der SC Paderborn bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in Lauerstellung hinter den Aufstiegsrängen. Beim turbulenten 6:2 (1:1) gegen den SV Darmstadt 98 feierten die Ostwestfalen den zweiten Heimsieg in Serie und liegen als Siebter weiter sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz. Bernard Tekpetey (16./75./85.) traf dreifach, Sven Michel (50./78.) doppelt für die Gastgeber, Babacar Gueye (88.) setzte den Schlusspunkt. Marvin Mehlem (32.) und Joevin Jones (65.) hatten zwischenzeitlich ausgeglichen. Die Darmstädter kassierten damit die vierte Niederlage in den letzten sechs Spielen und stecken weiter im unteren Tabellendrittel fest.

MSV Duisburg - Dynamo Dresden 1:3 (0:2)

Der MSV Duisburg ist nach zwischenzeitlichem Aufwärtstrend zurück im Abstiegskampf. Beim 1:3 (0:2) gegen Dynamo Dresden musste das Team von Trainer Torsten Lieberknecht die bereits vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Damit rutschte der MSV auf Rang 16 ab. Dagegen feierten die Gäste vor 14.836 Zuschauern in Duisburg nach zuletzt zwei Partien ohne Punktgewinn wieder ein Erfolgserlebnis. Lucas Röser (4. Minute), Baris Atik (45.+2) und Moussa Koné (54.) trafen zum verdienten Sieg. Den Ehrentreffer für Duisburg erzielte Cauly Oliveira Souza (66.).