Gut, dass der FC Liverpool den Meistertitel der Premier League schon sicher hat. Im Spitzenspiel gegen Manchester City kassiert das Team von Trainer Jürgen Klopp eine heftige Klatsche. Nach dem Spiel lobt er den Gegner überschwänglich - und ärgert sich mächtig über einen Reporter.

Erstmals seit 30 Jahren trat der FC Liverpool als Meister der englischen Premier League zu einem Spiel an - und kassierte prompt eine 0:4-Klatsche. Beim lange ärgsten Konkurrenten Manchester City hatten die Reds keine Chance. "Wenn es ein Team auf der Welt gibt, das uns so fertigmachen kann, dann ist es wahrscheinlich City", sagte Trainer Jürgen Klopp. "Aber wir werden wiederkommen." Aber woran lag's? Vielleicht daran, dass der Titel schon längst war? Viele warfen dem neuen Champion eine mangelhafte Einstellung vor. Klopp allerdings nicht - und der wurde wegen der Vorwürfe garstig.

"Ich habe eine brillante Einstellung gesehen. Ich habe gesehen, wie die Jungs gekämpft und alles gegeben haben. Wir haben uns nicht wie eine Mannschaft benommen, die vor einer Woche Meister geworden ist", erklärte der Coach. Nach der Nachfrage des Sky-Reporters reagierte Klopp mächtig angefressen. "Das ist das zweite Mal, dass du mich nach der Einstellung fragst. Wenn du deine Geschichte damit aufmachen willst, dann mach das. Aber ich bin mit der Einstellung sehr zufrieden."

"Ich glaube, sie haben eine Menge Bier getrunken"

Rückendeckung bekam er von Josep Guardiola. Der City-Trainer lobte den Auftritt der Reds ebenfalls. Der klare Sieg sei auf große Risiken zurückzuführen, die seine Mannschaft eingegangen sei, befand Guardiola. "Wir haben versucht, Risiken einzugehen, weil sie das beste Team sind, dem ich in meinem Leben je begegnet bin, wenn es um hohes Pressing geht. Es ist unglaublich, wie schnell sie sind, wie schnell sie spielen." Und das trotz der Titelentscheidung und entsprechender Feiern. "Ich glaube, sie haben in der letzten Woche eine Menge Bier getrunken. Aber sie sind hier ohne Bier im Blut angekommen, dafür gebührt ihnen großer Respekt", sagte der Katalane.

Schon vor dem Anpfiff hatten die Liverpooler Guardiola beeindruckt. "Ich habe sie mir angeschaut, als wir Spalier gestanden haben. Sie waren so fokussiert, dass sie nicht einmal 'danke' gesagt haben", berichtete der City-Coach: "Das ist der Grund, warum sie Champions-League- und Premier-League-Sieger sind." Vom Willen, die Citizens im Gipfeltreffen wirklich zu ärgern, war im Etihad Stadium aber nur in den ersten 20 Minuten etwas zu sehen. Nachdem Mohamed Salah bei der besten Chance der Gäste in der 19. Minute nur den Pfosten getroffen hatte, drehten die Citizens auf und gaben im Hinblick auf den Titelkampf in der kommenden Spielzeit einen Warnschuss ab. "Wir hatten unsere Momente, in denen wir wirklich nah dran waren. Sie haben unsere Fehler ausgenutzt, wir haben ihre Fehler nicht ausgenutzt", resümierte Klopp.