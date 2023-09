Wieder muss Liverpool in einem Auswärtsspiel einem frühen Rückstand hinterherlaufen, wieder dreht das Team von Jürgen Klopp das Spiel. Sie beißen sich oben fest. An der Spitze thront weiter Manchester City. Stadtrivale United rast vor dem Champions-League-Spiel gegen die Bayern ungebremst in die Krise.

Triple-Gewinner Manchester City siegt und siegt, doch der FC Liverpool und Jürgen Klopp bewiesen erneut Moral und bleiben den Citizens in der Premier League auf den Fersen. Der 19-malige englische Fußballmeister Liverpool setzte sich bei den Wolverhampton Wanderers nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 3:1 (0:1) durch und feierte den vierten Sieg im fünften Ligaspiel.

Saisonübergreifend sind die Reds seit 16 Partien unbesiegt, zum dritten Mal in dieser Spielzeit gewannen sie nach einem Rückstand. "Spiele zu drehen, ist hilfreich. Aber wir können uns nicht darauf verlassen", sagte Klopp der BBC: "Wir müssen generell in der ersten Hälfte der Spiele besser spielen. Wir sind noch nicht stabil, das ist nicht möglich. Zu viele Dinge sind neu."

Der Südkoreaner Hee-Chan Hwang (7.), früher in Leipzig und in Hamburg aktiv, brachte zunächst starke Wolves in Führung, die in der Folge fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Liverpool drehte die Begegnung schließlich noch durch die Treffer von Cody Gakpo (55.), Andy Robertson (85.) und Harvey Elliott (90.+1) - jeweils nach Vorarbeit von Mohamed Salah.

DFB-Star Groß trifft für Brighton

Meister ManCity feierte bei Conference-League-Gewinner West Ham United gar seinen fünften Sieg im fünften Spiel und liegt in der Tabelle zwei Punkte vor Tottenham Hotspur, das gegen Sheffield United bis zur achten Minute der Nachspielzeit 0:1 zurücklag und letztlich noch 2:1 (0:0) gewann, sowie Liverpool.

West Ham schockte den Favoriten zwar durch das Führungstor von James Ward-Prowse (36.), die Skyblues konterten aber durch den belgischen Neuzugang Jeremy Doku (46.), Bernardo Silva (76.) und Torjäger Erling Haaland (86.).

Neu-Nationalspieler Pascal Groß und Mo Dahoud verschärften mit Brighton & Hove Albion unterdessen die Krise von Manchester United, am Mittwoch Auftaktgegner von Bayern München in der Champions League. Die Seagulls siegten in der einstigen "Festung" Old Trafford mit 3:1 (1:0), Groß gelang das zweite Tor der Gäste (53.). Während Brighton mit zwölf Punkten zunächst Vierter ist, rutschte United auf den enttäuschenden zwölften Rang ab (sechs Punkte).