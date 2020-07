Erstmals in dieser Saison leistet sich der FC Liverpool "menschliche" Fehler. Abwehrboss van Dijk nimmt die Schuld auf sich, aber Meistertrainer Klopp sieht das daraus resultierende Verpassen des Punkterekords in der Liga gelassen - und freut sich auf den Meisterpokal im kommenden Heimspiel.

Der FC Liverpool hat den verpassten Punkterekord in der englischen Premier League schnell abgehakt. "Normalerweise arbeiten wir auf einem fast unmenschlichen Konzentrations-Level. Heute haben wir menschliche Fehler gemacht. Das ist nicht schön, aber auch nicht komplett überraschend. Heute ist es eben passiert", sagte Teammanager Jürgen Klopp nach dem 1:2 (1:2) beim FC Arsenal.

Er sei "nicht enttäuscht" darüber, dass der neue Meister Liverpool somit in dieser Saison "nur" noch auf 99 Punkte kommen und die 100-Punkte-Marke von Manchester City aus der Saison 2017/18 nicht mehr erreichen kann. "Ich kann nichts Negatives aus so viel Positivem machen, Champion zu sein, so früh in der Meisterschaft 93 Punkte geholt zu haben, nur weil wir die 100 Punkte nicht knacken", sagte der 53-Jährige.

Gegen die Gunners sorgten zwei kapitale Fehler für die unnötige Niederlage. Für den einen war Innenverteidiger Virgil van Dijk mit einem katastrophalen Abspielfehler am eigenen Strafraum verantwortlich, der zum 1:1 durch Alexandre Lacazette führte. "Wir haben ihnen die Tore als Geschenke überreicht", sagte der Abwehrspieler im Anschluss. "Konzentrationsprobleme passieren im Fußball nun einmal. Bis ich den Fehler gemacht habe, spielten wir sehr gut. Ich nehme da die Schuld auf mich."

Meisterpokal auf The Kop

"Ich glaube, ich habe in einem Spiel gegen Arsenal noch nie 24:3 Torschüsse erlebt. So eine Dominanz hatten wir noch nie, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern", sagte Klopp. 515 erfolgreiche Pässe spielten die Reds, Arsenal nur 173. Seit dem Restart hat Liverpool in sieben Spielen nur elf Punkte geholt (1,57 im Schnitt pro Partie), vor der Zwangspause waren es in 29 Spielen 82 Punkte (2,82). In der "Nach-Corona-Tabelle" liegen die Reds damit nur im Mittelfeld.

Klopp und Co. richten den Blick nun ganz auf das Heimspiel gegen den FC Chelsea am kommenden Mittwoch, im Anschluss an die Begegnung wird das Team auf der berühmten Fantribüne The Kop den Meisterpokal in die Höhe stemmen. Auf einem speziellen Podium und umgeben von Fan-Bannern sollen die Spieler und Mitarbeiter bei der Meisterzeremonie dann geehrt werden.

"An dem Tag geht für uns ein Traum in Erfüllung. Meister der Premier League zu werden, schon dadurch ist ein Traum wahr geworden", sagte van Dijk. Den Pokal wird Kenny Dalglish überreichen, Liverpools Meistercoach von 1990.