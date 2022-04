Die Nacht verbringt Fabian Klos im Krankenhaus, nachdem er sich im Bundesliga-Spiel gegen Stuttgart am Kopf verletzt. Arminia Bielefeld teilt nun mit, dass der Stürmer auf unbestimmte Zeit fehlen wird. Die Bilder erinnern an Klos' schwere Verletzung vor neun Jahren.

Eine genaue Diagnose verbreitet Arminia Bielefeld zwar nicht, die Nachricht über den Ausfall von Fabian Klos "auf unbestimmte Zeit" ist aber auch so besorgniserregend. Eine "schwere Kopfverletzung", so schreibt es der Bundesligist, hat sich der 34-Jährige in der Schlussphase des 1:1-Unentschiedens gegen den VfB Stuttgart zugezogen. Dass Klos, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, an den verbleibenden sechs Spieltagen sowie in einer möglichen Relegation noch einmal zum Einsatz kommt, ist damit höchst unwahrscheinlich.

In der Nachspielzeit war Klos am gestrigen Samstag mit seinem Mannschaftskollegen Alessandro Schöpf zusammengerauscht, beide hielten sich danach den Kopf. Während es bei Schöpf schnell weiterging, wurde Klos über mehrere Minuten behandelt und anschließend auf einer Trage vom Feld gebracht. Die Nacht verbrachte der Rekordtorschütze der Ostwestfalen anschließend im Krankenhaus. Viel mehr ist nicht bekannt darüber, wie es dem Angreifer geht.

Erinnerungen an 2013 werden wach

"Die ganze Arminia-Familie wünscht Fabi von Herzen gute Besserung", teilen die Bielefelder darüber hinaus mit, verbunden mit der Hoffnung auf "eine schnelle Genesung". Der 1,95 Meter große Stürmer trägt seit 2011 das DSC-Trikot, lief für den Klub in den beiden Bundesligen sowie der 3. Liga auf und erzielte bisher in 378 Pflichtspielen 147 Tore. Seine intensive, körperbetonte Spielweise hat ihn über die Jahre zum Publikumsliebling werden lassen, entsprechend groß war die Sorge der Zuschauer, als Klos nach dem schmerzhaften Zusammenstoß medizinische Betreuung benötigte.

Arminia-Trainer Frank Kramer hatte nach der Partie noch den Gedanken daran weggewischt, die Zeit des bulligen Angreifers in Bielefeld könne auf diese Weise unschön enden: "Momentan geht es nur um seine Gesundheit, alles andere spielt keine Rolle." Ein besonderes Lob sprach Kramer dagegen Stuttgarts Torschützen Sasa Kalajdzic aus. Der Österreicher war den Sanitätern entgegengeeilt, um anschließend mit der Trage zu Klos sprinten und helfen zu können. "Ich fand es außergewöhnlich. Das zeigt bei aller Rivalität, dass die Jungs ein gutes Miteinander haben. Das vergisst man oft", so Kramer.

Mit Blick auf Klos hatte der Übungsleiter von "Hämatomen" gesprochen und davon, dass Klos "benommen" gewesen sei. Zugleich weckte die Verletzung ungute Erinnerungen an den Oktober 2013, als sich Klos schon einmal schwer im Gesicht verletzt hatte. Damals erlitt er in einem Kopfballduell einen Bruch des Gesichtsschädels, ebenso waren Stirn- und Augenhöhle betroffen, dazu kam eine Gehirnerschütterung.