"Haben uns abkochen lassen": Kroos kritisiert B-Elf scharf

Von Christoph Wolf, Berlin

Toni Kroos ist kein Lautsprecher. Wenn er also lospoltert, liegt so manchen im Argen. Nach der Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Brasilien im letzten Testspiel vor der WM platzt Kroos der Kragen.

Weltmeister Toni Kroos hat die zweite Garde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:1 (0:1) der B-Elf im letzten WM-Härtetest gegen Brasilien scharf kritisiert. "Alles" habe ihm missfallen, sagte Kroos dem ZDF: "Und das, obwohl wir einige Spieler auf dem Platz hatten, die die Möglichkeit hatten, sich zu zeigen auf diesem Niveau. Das haben sie nicht getan."

Für ihn überwiege nach der Niederlage "klar das Negative", ergänzte Kroos: "Da haben wir mal gesehen, dass wir doch nicht so gut sind, wie uns immer eingeredet wird oder wie vielleicht auch einige denken von uns. Das war deutlich zu wenig von vielen. Besonders die mit Ball haben mir gar nicht gefallen, muss ich sagen", so Kross. "Wir haben kaum einen Ball gehalten vorne, haben uns viel zu einfach abkochen lassen, die Zweikämpfe nicht so angenommen."

Bundestrainer Joachim Löw hatte seine Startelf im Olympiastadion nach dem guten Spiel gegen Spanien (1:1) auf sieben Positionen verändert, Kroos war einer von vier Spielern, die in beiden Partien begannen (daneben Jerome Boateng, Joshua Kimmich und Julian Draxler). Ein Gutes habe der Weckruf gegen die Selecao aber wohl, meinte Kroos: "Vielleicht war es gut zu sehen, dass da noch eine Menge Luft ist nach oben. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht zur WM fahren brauchen, aber es ist ganz gut zu sehen, dass da schon noch ein Stück fehlt."

