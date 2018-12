Sport

Meisterrennen mit dem BVB: Lewandowski sieht FC Bayern im Vorteil

Nach sieben Meisterschaften in Folge ist der FC Bayern plötzlich der Jäger. Robert Lewandowski findet, das sei ein Vorteil gegenüber der Fußballkonkurrenz aus Dortmund. Der Stürmer spricht insgesamt von einem Aufwärtstrend - auch, weil Trainer Niko Kovac Einsicht zeige.

Torjäger Robert Lewandowski hat die deutsche Meisterschaft für den FC Bayern München trotz eines Rückstands von neun Punkten auf Borussia Dortmund noch nicht abgehakt. Das liege auch daran, dass die Situation für den BVB nach sieben Münchner Meisterschaften in Serie neu sei.

"Es ist als Jäger einfacher, von hinten zu attackieren, als wenn du als Erster auf die Attacken von hinten schauen musst. Gerade wenn du die Erfahrung nicht hast", sagte Lewandowski vor dem bayerisch-fränkischen Derby am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg im Interview der "Bild"-Zeitung. Auf lange Sicht sieht der polnische Nationalspieler sogar einen Vorteil darin, dass der deutsche Rekordmeister die Fußball-Bundesliga nicht wie gewohnt dominiert.

"Wenn du weißt, dass du sowohl in Bundesliga, Pokal als auch in der Champions League richtig kämpfen musst, dann ist das etwas anderes, als wenn du 20 Punkte Vorsprung hast und dich nur auf die Champions League fokussierst", sagte der 30-Jährige und fügte mit Blick auf die vergangenen Jahre an: "Wir wissen, was zuletzt passiert ist, als wir in der Bundesliga durch waren. Du denkst: Jetzt können wir es etwas ruhiger angehen lassen, nur in der Champions League Gas geben. Aber das ist eben nicht so leicht."

Lob an Trainer Kovac

Nach zuletzt zwei Siegen gegen Benfica Lissabon und bei Werder Bremen glaubt Lewandowski an den Aufschwung. Besonders vom intensiven Austausch zwischen den Führungsspielern und den Klub-Bossen "profitiert der ganze Verein". Jetzt würden wieder "alle zusammen in eine Richtung" gehen. Trainer Niko Kovac habe "Kleinigkeiten" verändert. "Wenn er diese Einsicht zeigt, ist das kein Zeichen von Schwäche. Nur so kann er ein besserer Trainer werden", sagte Lewandowski.

Der Stürmer zeigte sich zudem von der Entwicklung seines Ex-Klubs Dortmund begeistert: "Sie spielen sehr attraktiven, offensiven Fußball mit viel Fantasie. Die jungen Spieler überlegen nicht viel, sie spielen einfach drauflos. Es ist kein Zufall, dass Dortmund mehr Punkte hat als wir."

