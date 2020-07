Der Meister ist entthront, der Superstar mächtig frustriert: An jenem Abend, als Real Madrid die spanische Meisterschaft für sich entscheidet, entlädt sich bei Barcelonas Superstar Lionel Messi der Frust. Angesichts der anstehenden Champions League spricht er eine eindringliche Mahnung aus.

Lionel Messi hat die Leistungen des FC Barcelona nach dem verpassten Gewinn der spanischen Meisterschaft scharf kritisiert. "Wir haben nicht erwartet, dass es so endet, aber das spiegelt das ganze Jahr wider. Wir waren sehr inkonsequent und sehr schwach", sagte der Argentinier nach dem 1:2 gegen CA Osasuna. Real Madrid sicherte sich durch das 2:1 gegen den FC Villarreal den 34. Meistertitel. Messi traf bei der Niederlage gegen Osasuna zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

"Wir haben viele Spiele verloren, die wir nicht hätten verlieren dürfen. Wir müssen Selbstkritik üben - beginnend mit den Spielern, aber auch insgesamt. Wir sind Barcelona, wir sind verpflichtet, die Spiele zu gewinnen", sagte der 33-Jährige, der dem Rivalen fair gratulierte: "Nach der Pause hat Madrid keine Spiele (Anmerk. d. Red.: Real holte zehn Siege aus zehn Spielen) verloren, und dafür gebührt ihnen Anerkennung, aber wir haben ihnen auch sehr geholfen."

Sollte es keine deutliche Leistungssteigerung geben, sehe die Lage auch für die anstehende Wiederaufnahme der Champions League düster aus, so Messi: "Wenn wir so spielen, werden wir gegen Neapel verlieren", warnte er klar. "Wir müssen von null in der Champions League starten und uns selbst die Schuld geben, was schiefgelaufen ist." Barcelona empfängt den SSC Neapel im Rückspiel des Königsklassen-Achtelfinals am 8. August, das erste Duell war 1:1 geendet. In einem möglichen Viertelfinale würde der FC Bayern oder Chelsea London als Gegner warten.