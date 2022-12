Der FC Liverpool beendet das Jahr 2022 mit einem Sieg. Im Heimspiel gegen Leicester City muss das Team von Trainer Jürgen Klopp für die drei Punkte allerdings nicht selber den Ball im gegnerischen Tor versenken. Denn Leicester-Abwehrmann Wout Faes unterlaufen gleich zwei Eigentore.

Teammanager Jürgen Klopp ist mit dem englischen Fußball-Topklub FC Liverpool in der Premier League weiter auf dem Vormarsch. Noch ohne WM-Entdeckung Cody Gakpo, dessen Wechsel von der PSV Eindhoven erst an Neujahr offiziell vollzogen werden kann, feierten die Reds am Freitagabend an der heimischen Anfield Road ein 2:1 (2:1) gegen Leicester City.

Äußerst kurios war allerdings das Zustandekommen: Denn nach dem frühen Rückstand durch Kiernan Dewsbury-Hall bereits in der vierten Minute erlebte der 24 Jahre alte Belgier Wout Faes, erst seit September bei Leicester, wohl einige der schlimmsten Minuten seiner Fußballer-Karriere. Dem Innenverteidiger unterlief in der 38. Minute ein Eigentor - und in der 45. noch eins. Mit ausgebreiteten Armen stand er da und konnte es selbst nicht fassen.

Laut dem Datenanbieter Opta ist Faes erst der vierte Spieler in der Premier League, dem in einem Spiel zwei Eigentore unterlaufen sind. Liverpool freute sich so jedenfalls über den vierten Ligasieg nacheinander. In der Tabelle bleiben die Reds Sechster, verkürzten den Rückstand auf Manchester United aber vorerst auf einen Punkt. Leicester muss sich mit 17 Punkten immer mehr nach unten orientieren müssen.

Unterdessen verfolgte Nationalverteidiger Thilo Kehrer die 0:2 (0:2)-Niederlage von West Ham United beim FC Brentford auf der Ersatzbank. Ivan Toney (18.) und Josh Dasilva (43.) sorgten bei den Gästen aus dem Westen Londons für die Tore. Die Hammers könnten mit 14 Punkten im weiteren Verlauf des 18. Spieltags auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.