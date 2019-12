Lionel Messi spielt seit 19 Jahren beim FC Barcelona. Doch diese Fußball-Geschichte hätte sich im Jahr 2008 beinahe anders entwickelt. Damals will Manchester City den mittlerweile sechsmaligen Weltfußballer verpflichten - aufgrund eines Missverständnisses.

Offenbar fehlte für die spektakulärste Verpflichtung des Fußballs im Jahr 2008 nur ein wenig Chuzpe: Manchester City nämlich wollte vor elf Jahren Lionel Messi verpflichten. Allerdings beruhte diese Absicht auf einem Missverständnis. Das erzählte Garry Cook, der frühere Geschäftsführer und die Hauptperson des Geschehens, nun "The Athletic".

Die Citizens waren ein Jahr zuvor vom früheren thailändischen Premierminister, Thaksin Shinawatra, übernommen worden. Cook war zuständig für die Transfers des Klubs - und er hätte fast einen überraschenden Schnellschuss gelandet. In einem Telefonat diskutierte er gemeinsam mit seinem Kollegen Paul Aldridge mit Pairjoj Piempongsant, dem Stellvertreter Shinawatras, über mögliche Transfers - und verhörte sich dabei kräftig.

Die Lage sei damals sehr verwirrend gewesen und so habe Aldridge gesagt: "Paroj, du musst mir sagen, was wir tun sollen, es gerät außer Kontrolle." Piempongsant, der dem Bericht zufolge während des Telefonats auf einer Liege lag und massiert wurde, habe geantwortet: "Yes, yes. It's getting messy" ("Es wird chaotisch").

Garry Cook hätte fast für eine sensationelle Verpflichtung gesorgt. (Foto: imago sportfotodienst)

Verschiedene Muttersprachen, Nuscheln, Beschäftigung mit anderen Dingen während des Gesprächs - all das hat der Diskussion offenbar geschadet. Denn Cook erklärte, er habe damals verstanden: "We've got to get Messi" - also: "Wir müssen Messi holen." Gegenüber "The Athletic" sagte Cook: "Seine Antwort wurde missverstanden." Er habe es "beim Augenlicht meiner Tochter", so verstanden - und so beschlossen Cook und Aldridge, es einfach mal beim FC Barcelona zu versuchen.

Premier League in Aufruhe

Die beiden schickten eine Offerte über etwa 82 Millionen Euro an die Katalanen - eine für damalige Zeiten sehr hohe Transfersumme. Am nächsten Tag rief Dave Richards von der Premier League bei Cook an und fragte, ob er verrückt geworden sei. Cook zufolge hatte der FC Barcelona bei der englischen Liga nachgefragt, ob das Angebot echt sei und wirklich von Manchester City stamme. Offenbar haben die Spanier tatsächlich darüber nachgedacht, Messi zu verkaufen.

Letztlich blieb der Argentinier in Barcelona, wo er schon seit dem Jahr 2000 spielt. Mit den Katalanen gewann er seit 2008 achtmal die spanische Meisterschaft. Zudem wurde er in dieser Zeit sechsmal Weltfußballer. Statt Messi verpflichtete Man City in jenem Sommer Robinho - der Brasilianer blieb nur eineinhalb Jahre.