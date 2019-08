Am zweiten Spieltag der englischen Premier League winkt Manchester United bei einem Sieg die Tabellenführung - vor dem FC Liverpool und Arsenal. Doch Europaliga-Kandidat Wolverhampton entpuppt sich als unangenehmer Gegner.

Der französische Fußball-Topstar Paul Pogba hat mit einem verschossenen Foulelfmeter die Chance vertan, mit Manchester United am zweiten Spieltag zum FC Liverpool und zum FC Arsenal an der Spitze der Premier League aufzuschließen. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer kam bei den Wolverhampton Wanderers nur zu einem 1:1 (1:0).

Pogba scheiterte mit einem von ihm selbst herausgeholten Strafstoß an Torhüter Rui Patricio (68.). Anthony Martial (27.) hatte die Roten Teufel in Führung gebracht, Ruben Neves (55.) glich mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte aus.

Manchester United liegt mit vier Punkten in der Premier-League-Tabelle nun auf Rang vier. Punktgleich auf Platz drei rangiert Stadtrivale Manchester City. Über die Maximalausbeute von sechs Punkten nach zwei Spielen verfügen lediglich Liverpool und Arsenal. Wolverhampton, die am Donnerstag in den Europaliga-Playoffs um den Einzug in die Gruppenphase spielen, belegen Tabellenplatz zwölf - nach zwei Remis.