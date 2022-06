Noch ist der Dreijahresvertrag beim FC Bayern nicht einmal unterschrieben - doch der neue Bayern-Stürmer Sadio Mané hat schon große Träume für seine Karriere beim Rekordmeister. Dafür werde er "alles geben", schließlich spiele er in einem "sehr konkurrenzfähigen Team", so der Senegalese.

Der zukünftige Bayern-Star Sadio Mané will mit den Münchnern das Champions-League-Finale erreichen. "Jedes Kind will die Champions League gewinnen, jeder Fußballspieler in der Welt. Ich bin jetzt in einem sehr, sehr konkurrenzfähigen Team. Aber noch ist es etwas früh, über das Champions-League-Finale zu sprechen, wir haben ja noch nicht mal ein Spiel zusammen gemacht. Wir werden aber alles geben, um ins Finale einzuziehen", sagte der Senegalese der "Bild"-Zeitung.

Der 30 Jahre alte Mané hatte seinen Medizincheck bei den Münchnern absolviert und soll beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Offiziell verkündet wurde der Wechsel noch nicht. "Mein Leben war immer eine Herausforderung. Als mir mein Berater das erste Mal von dem Interesse von Bayern München erzählt hat, war ich gleich Feuer und Flamme. Ich habe mich dort gleich gesehen. Für mich war es der richtige Verein zur richtigen Zeit. Es ist einer der größten Vereine der Welt und die Mannschaft kämpft immer um alle Titel mit", begründete Mané seine Wahl.

"Sadio fühlt sich wohl"

Der Wechsel des Offensivspielers vom FC Liverpool zum FC Bayern gilt seit Ende vergangener Woche als praktisch perfekt. Beide Vereine hatten sich auf einen Transfer verständigt. Manés Vertrag in Liverpool wäre 2023 ausgelaufen. Die Bayern sollen eine Sockel-Ablöse von 32 Millionen Euro für ihn bezahlen. Diese kann dem Vernehmen nach durch gewisse Zusatzzahlungen auf bis zu 41 Millionen anwachsen. "Ich habe mich in Bayerns Plan mehr wiedergefunden als jeder andere", so Mané.

Die nahezu perfekte Verpflichtung des Torjägers erfüllte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Genugtuung. "Auf jeden Fall freuen wir uns alle, sind alle stolz drauf, dass wir so einen großen Spieler, so einen Weltstar nach München holen können", sagte Salihamidzic dem TV-Sender Sky. Der erste Tag des Stürmers in München sei "ganz gut gelaufen", versicherte der 45-Jährige. "Sadio fühlt sich wohl", fügte er hinzu. Der Senegalese habe seine engsten Freunde und seinen Berater mitgebracht. Es seien noch einige Modalitäten zu erledigen. Für Mittwoch sei die Präsentation des Angreifers geplant, sagte Salihamidzic.