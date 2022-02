Die überraschende und verdiente Niederlage des FC Bayern in Bochum wirkt nach. Vor dem Champions-League-Achtelfinale sieht Lothar Matthäus zwei Schwachstellen in der Defensive. Sein Vertrauen in den Erfolg des Rekordmeisters schmälert das jedoch nicht.

Lothar Matthäus hat nach der peinlichen 2:4-Pleite von Bayern München in Bochum besonders Kritik an Dayot Upamecano und Lucas Hernández geübt. Upamecano sei beim Rekordmeister "noch nicht angekommen, aber er ist schon sieben, acht Monate da - wie lange soll er noch Zeit bekommen? Er macht keinen sicheren Eindruck, wirkt wie ein Fremdkörper", sagte Matthäus bei einem Pressegespräch des Wettanbieters Interwetten.

Auch Lucas Hernández, für den die Bayern eine Rekordablöse von 80 Millionen gezahlt hatten, sei sein Geld noch nicht wert: "Er war der teuerste Bayern-Spieler, da wird mehr verlangt". Der Verteidiger sei in diversen Situationen zu langsam und foule bisweilen zu viel. Das "Preis-Leistungs-Verhältnis" stimme nicht, sagte der deutsche Rekordnationalspieler. Von Fehleinkäufen wollte Matthäus aber noch nicht sprechen. Upamecano war vor der Saison für 42,5 Millionen von Leipzig nach München gewechselt.

Nach der klaren und verdienten Niederlage beim Aufsteiger rechnet Matthäus ohnehin mit einer deutlichen Reaktion schon am Mittwoch, wenn der FC Bayern zum Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim Brauseklub RB Salzburg (21 Uhr/DAZN und im Liveticker bei ntv.de) antritt. "Mir tun die Salzburger leid. Dem FC Bayern passieren nicht zwei Niederlagen hintereinander. Mich würde es wundern, wenn Bayern nicht gewinnt", sagte der 60-Jährige. "Wenn Bayern München ein Spiel wie in Bochum verliert, hat es immer eine Reaktion gegeben", sagte Matthäus, der einst Co-Trainer bei RB Salzburg war.

Sein Tipp für das Hinspiel in der mit 30.000 Zuschauern ausverkauften Salzburger Arena lautet 2:0 für Bayern. Das 2:4 in Bochum sei "eine Einstellungssache" gewesen, glaubt der Weltmeister von 1990: "Wenn man neun Punkte voraus ist, kommt der Bruder Leichtsinn auf." An eine Krise oder gar das Verpassen des zehnten Meistertitels in Serie denkt Matthäus ohnehin nicht, das liege auch an der Schwäche der Konkurrenten wie Borussia Dortmund: "Die anderen haben ja noch mehr Spiele verhauen." In der Bundesliga geht es für die Münchner am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth weiter.