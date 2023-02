Auch der Februar beginnt für Katar-Klub PSG arg bescheiden. Zwar kann der Serienmeister der Ligue 1 erstmals seit Anfang November ein Auswärtsspiel in der Liga gewinnen, doch Superstar Kylian Mbappé muss verletzt runter. Für das Champions-League-Hinspiel gegen den FC Bayern wird es jetzt eng.

Paris St. Germain bangt vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München um Superstar Kylian Mbappé. Der französische Nationalspieler musste beim 3:1 (0:0) bei Montpellier nach einem Tackling von Leo Leroy bereits nach 21 Minuten den Platz verlassen. Der an Knie und Oberschenkel verletzte Stürmer verließ das Stadion später mit gequältem Gesicht und befeuerte somit die Sorge um seine Person. Auch Verteidiger Sergio Ramos konnte die Partie nicht beenden. Bei ihm besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Mehrere Medien berichteten nach dem ersten Liga-Auswärtssieg von PSG im Jahr 2023 über die großen Sorgen des Klubs um Mbappé, auch wenn Trainer Christophe Galtier öffentlich nicht einstimmen wollte. Er wisse noch nichts über das Ausmaß der Verletzung. "Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen, hinter dem Oberschenkel. Es sieht nicht ernst aus. Wir sind nicht allzu besorgt." Das aber könnte sich nach einer Untersuchung am frühen Donnerstag ändern. Nur zwölf Tagen bleiben den Parisern bis zum ersten Spiel gegen Bayern München und nicht wenige beim Klub sollen einen Wettlauf mit der Zeit befürchten.

Schon vor der Verletzung war es nicht der Abend des Kylian Mbappé. Gleich zweimal scheiterte der 24-Jährige beim Versuch, einen Strafstoß im Tor des Montpellier-Keepers Benjamim Lecomte unterzubringen. Nachdem der 31-Jährige den ersten Elfmeter pariert hatte, sich dabei aber zu früh von der Linie bewegte, konnte er Mbappés zweiten Schuss in der zehnten Minute an den Pfosten lenken.

Zaire-Emery stellt Vereinsrekord auf

Nur wenige Minuten nach Mbappés Auswechslung verlor PSG dann auch noch Verteidiger Sergio Ramos, der über Schwindel klagte und in der 32. Minute beim Stand von 0:0 das Feld verlassen musste. Unter überraschendem Druck in der französischen Liga tat sich der Serienmeister dann noch länger schwer mit dem Abstiegskandidaten. Zwei Tore der Pariser wurden aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt und erst in der 55. Minute konnten die Gäste durch Fabián Ruiz in Führung gehen.

Nach einem Treffer von Lionel Messi und der Antwort durch Arnaud Nordin in der 89. Minute, schrieb der eingewechselte Warren Zaire-Emery noch Vereinsgeschichte. Mit 16 Jahren und 330 Tagen wurde er durch seinen Treffer in der Nachspielzeit zum jüngsten Torschützen der PSG-Ligageschichte.

Durch den ersten Auswärtssieg in der Ligue 1 seit dem 6. November 2022 konnte Tabellenführer PSG den Abstand auf Olympique Marseille nach etwas mehr als der Hälfte der Saison wieder auf fünf Punkte ausbauen. Doch vor den kommenden Wochen überwiegt in Paris momentan die Sorge um Mbappé. Der Torjäger könnte nicht nur gegen die Bayern am 14. Februar, sondern natürlich auch vorher in den wichtigen Auswärtsspielen bei Olympique Marseille im Pokal und beim Tabellenvierten AS Monaco in der Liga ausfallen.