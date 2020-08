Lionel Messi will weg aus Barcelona, darf bislang aber nicht. Die juristischen Streitigkeiten halten an, er untermauert dies mit einem Boykott. Derweil basteln die Bosse von Manchester City bereits an der Zukunft des Argentiniers. Und wollen sich das offenbar richtig viel kosten lassen.

Geht Messi oder muss er beim FC Barcelona bleiben? Die Diskussionen um den Vertrag von Superstar Lionel Messi sind längst nicht ausgestanden - und bekommen täglich neues Futter. Erst am Sonntag hieß es, der Argentinier müsse wohl bei den Katalanen bleiben - oder sich für viel Geld aus seinem Vertrag kaufen lassen. Die Ausstiegsklausel von sagenhaften 700 Millionen Euro Ablöse sei wirksam.

Dabei unterstützt die spanische Profiliga den FC Barcelona. Natürlich wäre der Abgang von Messi ein Imageverlust für LaLiga. Schon der Wechsel von Cristiano Ronaldo vor zwei Jahren von Real Madrid zu Juventus Turin schwächte die Position des spanischen Fußballs. Der Abgang des nächsten Serien-Weltfußballers wäre ein herber Verlust.

Handelt sich Messi also mit seinem Streik und Fortbleiben vom Klub wirklich Ärger ein? Der 33-Jährige verweigert das Training unter Neu-Coach Ronald Koeman, betrachtet sich nicht mehr als Teil des Kaders, heißt es. Der juristische Streit mit dem FC Barcelona schwelt.

Neues Vertragsdetail

Doch nur wenige Stunden nach der Zustimmung von LaLiga zum gültigen Kontrakt mit dem FC Barcelona taucht ein Satz auf, der das Konstrukt zum Einsturz bringen könnte. Laut "L'Equipe", "TyC Sports" und "Onda Cero" steht hinter besagter Klausel noch ein Zusatz: "Diese Entschädigung gilt nicht, wenn die Kündigung des Vertrags durch einseitige Entscheidung des Spielers zum Ende der Saison 2019/20 wirksam wird." Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war die im Vertrag genannte Spielzeit verlängert worden und endete erst am 23. August 2020. Der Weg für Messi müsste demnach frei sein.

Er hat längst ein neues Ziel im Blick: Manchester City. Die spanische Zeitung "Sport" berichtet, dass Messi mit der City Football Group schon einen Kontrakt ausgemacht hat. Für drei Jahre würde er bei City spielen, dort erneut auf Teammanager Josep Guardiola treffen, mit dem er schon bei Barcelona erfolgreich war. Er soll bereits mit seinem früheren Mentor telefoniert haben.

Danach soll es für Messi beim amerikanischen MLS-Klub New York City FC weitergehen, der ebenfalls in Hand der Investment-Gruppe um Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi ist. Ein Deal, der sich für den Offensivmann lohnen würde. Angeblich soll er 100 Millionen Euro pro Saison bekommen. Zusätzlich ist die Rede von einem Handgeld von 250 Millionen Euro, auf das er allerdings warten müsste. Wegen des Financial Fair Play der Fifa soll das erst gezahlt werden, wenn Messi in die USA weiterzieht, heißt es laut "Sport".

Der Kauf von Superstar Messi würde den Klubbesitzer also insgesamt 750 Millionen Euro kosten. Messis Vater und Berater Jorge Messi hat sich Berichten zufolge bereits auf den Weg nach Europa gemacht, um den Vertrag zu finalisieren. Die "Marca" berichtet, dass am Mittwoch ein Treffen mit den Barça-Verantwortlichen anstehen soll.