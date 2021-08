Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi und Paris Saint-Germain haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf ein Engagement geeinigt. Der 34 Jahre alte Argentinier wird heute in Paris erwartet, um dort einen Zweijahresvertrag zu unterzeichnen..

Das Warten hat endlich ein Ende: Wie unter anderem die "L'Équipe" und RMC Sport in Frankreich oder "Marca" und "Sport" in Spanien sowie "Olé" aus Messis Heimat Argentinien berichteten, einigte sich der sechsmalige Weltfußballer mit den Verantwortlichen von Paris Saint-Germain auf ein Engagement. Im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag für den argentinischen Ausnahmespieler. Dieser soll eine Option für eine weitere gemeinsame Saison beinhalten. Messi wäre dann bei Ablauf Ende Juni 2024 37 Jahre alt. Zwar fehlt noch die Tinte auf dem Papier, aber der Argentinier wird laut den Berichten noch heute in der französischen Hauptstadt zum obligatorischen Medizincheck erwartet.

Am Mittwoch soll es demnach eine Pressekonferenz mit dem 34-Jährigen geben. Bei PSG wird Messi zusammen mit dem brasilianischen Superstar Neymar, Weltmeister Kylian Mbappé, den beiden italienischen Europameistern Gianluigi Donnarumma und Marco Verratti und Alt-Anführer Sergio Ramos ein wahres Superteam bilden. Auch mit dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Rio-Weltmeister Julian Draxler wird der Argentinier zusammenspielen.

Messi musste den FC Barcelona nach 21 Jahren und 35 Titeln verlassen, weil die Regeln des Financial Fair Play in Spanien einen neuen Vertrag des Argentiniers mit dem hoch verschuldeten Klub nicht möglich gemacht hatten. PSG sei eine Möglichkeit, hatte Messi bei einer Pressekonferenz zum Abschied von seinem Herzensverein am Sonntag bestätigt.

Auch am Tag drei einer erwarteten Ankunft des 34 Jahre alten Fußball-Superstars hatten sich zunächst die Spekulationen, Vermutungen und Gerüchte überschlagen. Mitten in der Nacht ploppte sogar ein angeblich neuer Versuch des FC Barcelona auf, den Argentinier nach 21 Jahren und dem Scheitern einer weiteren Zusammenarbeit doch noch zu halten. Dem Vereinspräsidenten nahe stehende Quellen dementierten dies laut "Mundo Deportivo". Und dem Messi-Lager soll dem Bericht zufolge davon nichts bekannt sein. Nun hat die Gerüchteküche wohl erstmal geschlossen.

Die Pariser Mannschaft des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino dürfte allein von den Namen her das Beste werden, was die Fußball-Vereinswelt zu bieten hat. Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn lobte am Vormittag bereits: "Eine spannende Truppe haben die mittlerweile zusammen, wenn man sich die ganzen Namen anschaut." Aber der 52-Jährige warnte auch: "Die Frage wird doch sein: Wird das funktionieren? Harmonieren die dann letztendlich alle miteinander? Es wird sich zeigen müssen, ob das dann auch eine Mannschaft ist, ein Team ist, ob sich alles zusammenfügt."