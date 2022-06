Sein Siegtor im WM-Finale 2014 macht Mario Götze zum Helden, doch das Tief danach ist lang. Nun aber reißen sich die Klubs wieder um den mittlerweile 30-Jährigen. Und Eintracht Frankfurt macht das Rennen. Medienberichten zufolge steht der Wechsel zurück in die Bundesliga kurz bevor.

WM-Held Mario Götze steht vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga - und Eintracht Frankfurt vor einem echten Transfer-Coup. Der 30-Jährige habe mit dem Fußball-Bundesligisten bereits weitestgehend Einigung erzielt, berichtete Sport1. Laut "Kicker" sind die Gespräche der Hessen mit dem Weltmeister von 2014 zumindest schon in einem fortgeschrittenen Stadium.

Demnach könnten die Frankfurter Götze für vier Millionen Euro aus seinem noch bis Mitte 2024 laufenden Vertrag bei PSV Eindhoven auslösen. Eintracht-Trainer Oliver Glasner habe sich bereits mit Götze ausgetauscht, berichtete die "Bild". Er werde bereits nicht mehr zum Trainingsauftakt am heutigen Montag in Eindhoven erwartet, so Sport1.

Götze hatte die Bundesliga nach seinen Einsätzen für Borussia Dortmund und den FC Bayern München im Jahr 2020 verlassen. In Eindhoven blühte der Siegtorschütze des WM-Finals 2014 wieder auf. In 77 Pflichtspielen erzielte er 18 Tore und bereitete weiterere 18 vor. Das machte ihn für andere Klubs interessant. Auch Benfica Lissabon und Inter Miami sollen sich um den Mittelfeldspieler bemühen. Beim Wechsel nach Lissabon wäre er seinem letzten Trainer, Roger Schmidt, gefolgt, der einen großen Anteil an seinem Aufschwung hat. Dem Wechsel zurück in die Bundesliga müsse noch der Aufsichtsrat der Eintracht zustimmen, hieß es.

In Frankfurt bahnt sich dem "Kicker" zufolge auch die Verpflichtung von Torjäger Lucas Alario von Bayer Leverkusen an. Der Europa-League-Sieger sei sich mit dem 29-Jährigen im Grunde einig. Noch gibt es aber angeblich Differenzen mit den Leverkusenern um die Höhe der Ablösesumme. Ein Vollzug des Transfers wird demnach in den kommenden Tagen erwartet.

Zudem soll der argentinische Mittelfeldspieler Nicolas Castro nach Frankfurt kommen. Der 21-Jährige spielt derzeit in seiner Heimat für die Newell's Old Boys. Für ihn würde ebenfalls eine Millionen-Ablöse fällig.