Julian Nagelsmann meldet sich nach seiner Corona-Infektion aus der Quarantäne. Wie lange der Coach ausfällt, ist noch nicht klar. Sicher ist, dass Nagelsmann das Duell am Wochenende gegen seinen Ex-Klub verpasst.

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann geht es trotz seiner Corona-Infektion nach eigener Aussage "den Umständen entsprechend gut". Das teilte der 34 Jahre alte Fußballlehrer auf Twitter mit. "Danke für alle Genesungswünsche. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, mein gesamtes Trainerteam und das Team hinter dem Team! Ihr habt es gestern super gemacht und mich bestmöglich vertreten", schrieb Nagelsmann. Er versah seinen Post samt Masken-Selfie mit einem Daumen-hoch-Emoticon.

Nagelsmann hatte am Mittwochabend den 4:0-Sieg seines Teams im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon verpasst. Als Grund war dafür von Vereinsseite zunächst ein grippaler Infekt genannt worden. Am heutigen Donnerstag kam dann der positive Corona-Test.

Die Bayern wiesen darauf hin, dass Nagelsmann einen "vollständigen" Impfschutz habe. Er reiste nicht mit der Mannschaft nach München, sondern getrennt in einem Ambulanzflieger. Nach seiner Rückkehr habe er sich in häusliche Isolation begeben, teilte der FC Bayern mit. Nagelsmann wird den Münchnern vorerst weiter fehlen, die genaue Dauer seines Ausfalls ist noch nicht vorherzusagen. In Lissabon hatte ihn in erster Linie Assistenztrainer Dino Toppmöller vertreten.

Gegen den Ex-Verein nicht dabei

Bereits im Februar hatte Bayern München auf einen Ambulanzflieger zurückgreifen müssen. Damals musste Nationalspieler Thomas Müller nach einem positiven Corona-Test von der Klub-WM in Katar zurück nach Deutschland transportiert werden. Fotos zeigten Müller, wie er den Flieger in einem weißen Schutzanzug verließ. Der Einsatz war von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisiert worden. Er verwies auf die Sonderrolle des Fußballs inmitten der Pandemie.

Im Februar wurden die Bayern von zahlreichen Corona-Fällen geplagt. Mit Leon Goretzka, Javi Martinez, Müller und Benjamin Pavard infizierten sich binnen kürzester Zeit gleich vier Spieler des Rekordmeisters. Zuletzt beklagte Bayern München im Juli 2021 einen Corona-Fall. Weltmeister Corentin Tolisso wurde positiv getestet und begab sich in seiner Heimat Frankreich in häusliche Isolation.

Mit Blick auf die Corona-Infektion Nagelsmanns mahnte unterdessen Max Eberl den deutschen Profi-Fußball in der Pandemie trotz Impfungen zur Vorsicht. "Wir halten uns weiterhin an alle Corona-Regeln. Doch trotz einer hohen Impfquote ist man nicht gefeit, dass sich jemand ansteckt", sagte der Sportdirektor von Bundesligist Borussia Mönchengladbach. "Der Fall Julian Nagelsmann, der ja doppelt geimpft ist, sollte Warnung für uns sein, dass wir weiter Vorsicht walten lassen sollten." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht für Bayern München das nächste Pflichtspiel an. Dann geht es in der Fußball-Bundesliga gegen Nagelsmanns ersten Profi-Verein TSG Hoffenheim.