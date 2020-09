Beim FC Schalke 04 deutet sich ein spektakuläres Comeback an: Der Brasilianer Naldo soll wohl neuer Co-Trainer beim heftig kriselnden Fußball-Bundesligisten werden. Sein Chef wird mehreren Medienberichten zufolge der ehemalige Augsburger Coach Manuel Baum.

Die Trainerfrage beim FC Schalke 04 ist zwar offiziell noch nicht geklärt, aber mehreren Medienberichten zufolge übernimmt Manuel Baum das seit Sonntag vakante Amt beim kriselnden Fußball-Bundesligsten. Der bisherige DFB-Nachwuchscoach soll noch heute als Nachfolger von David Wagner vorgestellt werden.

Nach Angaben der "Bild" soll Rainer Widmayer, der zuletzt beim VfB Stuttgart und zuvor bei Hertha BSC tätig war, Baums Assistent werden. Wie Sky berichtet, will der Revierklub noch einen zweiten Co-Trainer verpflichten. Und zwar den ehemaligen Abwehrchef Naldo, der zwischen 2016 und 2018 für den Verein spielte und zum Fanliebling aufgestiegen war.

Die "Bild" hatte gestern bereits gemeldet, dass Baum ein "starker Co-Trainer" an die Seite gestellt werden solle. Letzterer soll dafür sorgen, dass die "komplizierte Kabine" in den Griff bekommen wird. Womöglich fällt diese Aufgabe nun Naldo zu. Als Trainer hat der 38-Jährige bislang noch nicht gearbeitet. Baum kennt die Bundesliga als Coach dagegen bereits bestens. Er betreute von 2016 bis 2019 den FC Augsburg und heuerte nach seiner Entlassung als U20-Coach des DFB an.

Die Königsblauen hatten sich am Sonntag nach 18 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg (!) von Wagner getrennt. Mit 1:11 Toren und null Punkten sind sie so schlecht wie noch nie ein Klub in 58 Jahren in die neue Saison der Bundesliga gestartet. Baum soll bereits am Mittwochabend das Training leiten und am Samstag (18.30 Uhr bei Sky und im Liveticker bei ntv.de) im Auswärtsspiel bei RB Leipzig sein Debüt auf der Bank geben.