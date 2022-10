Diesen Pass würde Alexander Nübel wohl lieber aus seinem Gedächtnis streichen: Im Spiel der Europa League gegen Trabzonspor sieht der Torhüter der AS Monaco kurz vor der Halbzeit ganz unglücklich aus. Nach dem verbaselten 0:1 muss er noch öfter hinter sich greifen. Besser läuft es für Manchester United.

Mit einem Patzer hat Torhüter Alexander Nübel die zweite Niederlage der AS Monaco in der Europa League eingeleitet. Das Spiel gegen Trabzonspor ging letztlich 0:4 (0:1) verloren.

Der von Bayern München ausgeliehene Keeper bekam den Ball kurz vor der Halbzeit in der Partie gegen Trabzonspor zugespielt, stoppte ihn und legte ihn sich zum Weiterpassen zurecht. Ein türkischer Angreifer lief ihn daraufhin an, der 26-Jährige wollte den Ball daher halbhoch in Richtung linker Außenlinie zu Verteidiger Caio Herique spielen. Doch Innenverteidiger Malang Sarr war im Rückwärtsgang, um sich als Anspielstation anzubieten - und lief ungesehen genau in die Flugbahn von Nübels Pass. Damit schoss Nübel den Ball gegen Sarrs Hüfte, dieser prallte auch noch so unglücklich ab, dass er aus rund zehn Metern ins Tor rollte. Unhaltbar für Nübel.

Die weiteren Tore für die Türken schossen Vitor Hugo (48.), Enis Bardhi (57.) und Mahmoud Trézéguet (69.). Monaco muss nun ums Weiterkommen zittern. Mit sechs Punkten steht das Team auf dem dritten Platz der Gruppe H hinter Trabzonspor (sechs) und Ferencvaros Budapest (neun).

Besser lief es für das Starensemble von Manchester United. Gegen den zyprischen Außenseiter Omonia Nikosia holte das Team einen Erfolg dank eines Treffers in der Nachspielzeit. Mit Cristiano Ronaldo sowie den Zugängen Antony und Casemiro in der Startelf mühte sich der englische Rekordmeister zu einem 1:0 (0:0) und wahrte die Chance auf die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Der Rückstand auf Tabellenführer Real Sociedad beträgt drei Punkte, Scott McTominay (90.+3) traf entscheidend.