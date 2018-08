Sport

"Dachten wohl, sie sind Real": Olic erklärt dem HSV die 2. Liga

Der ehemalige Bundesliga-Profi Ivica Olic hat den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach der deutlichen Niederlage zum Saisonauftakt gegen Holstein Kiel (0:3) kritisiert. "Ich mache mir Sorgen, habe mich gewundert, dass mein Ex-Team gegen Kiel so viel Risiko gegangen ist. Der HSV dachte wohl, dass sie Barcelona, Bayern oder Real Madrid sind", sagte Olic der "Bild"-Zeitung.

Olic warnte seinen Ex-Verein vor den besonderen Aufgaben in der 2. Liga. "Eines muss einem ganz klar sein, wenn man in der 2. Liga spielt: Der Fußball dort hat nichts mit der Bundesliga zu tun", stellte der 38-Jährige klar. "Dort ist logischerweise weniger Qualität zu finden - aber sehr viel mehr Leidenschaft. Ich bin gespannt, welche Lösungen wie einen Plan B oder C der Trainer in der Schublade hat", sagte Olic.

Der Kroate war von 2007 bis 2009 und dann noch einmal von Januar 2015 bis Sommer 2016 für den HSV aktiv gewesen. In dieser Zeit absolvierte er für die Hanseaten 143 Spiele (51 Tore). In der 2. Liga spielte Olic 2016/17 für 1860 München, konnte den Abstieg der Löwen aber nicht verhindern.

Quelle: n-tv.de