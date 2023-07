Der italienische Fußball-Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma erlebt eine wahre Schreckensnacht: Mehrere Täter brechen in das Haus des PSG-Keepers ein, überwältigen und fesseln ihn und flüchten mit einer Beute im Wert von 500.000 Euro. Donnarumma und seine Lebensgefährtin müssen ins Krankenhaus.

Der italienische Torwart von Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, und seine Lebensgefährtin wurden in der vergangenen Nacht Opfer eines Angriffs und eines Einbruchs in ihr Haus im 8. Arrondissement der französischen Hauptstadt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle.

Der 24-jährige Keeper und seine Freundin wurden gefesselt, während die Täter eine auf etwa 500.000 Euro geschätzte Beute (Uhren, Schmuck, Luxuslederwaren) erbeuteten, bevor sie flüchteten. Die AFP berichtete weiter, dass das Paar gefesselt und mit einer Waffe bedroht wurde, deren Art nicht bekannt gegeben wurde. Donnarumma wurde leicht verletzt (ohne nähere Angaben), seine Partnerin blieb körperlich unversehrt.

Eine Spezialeinheit der Pariser Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt. Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Ermittlungen wegen organisierten Bandendiebstahls mit Waffen, organisierter Freiheitsberaubung und schwerer Gewalt eingeleitet wurden. Das französische Strafgesetzbuch sieht für diese Taten eine Höchststrafe von dreißig Jahren Gefängnis vor.

Serie von Einbrüchen bei PSG-Stars

Nach dem Überfall gelang es Donnarumma und seiner Lebensgefährtin, sich in ein Luxushotel in der Nähe ihres Wohnortes zu flüchten. Das Personal des Hotels alarmierte die Polizei und kümmerte sich um das Paar, das unter Schock stand und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Torwart sollte an diesem Nachmittag ein Freundschaftsspiel gegen Le Havre absolvieren (17 Uhr) und am Samstag nach Japan reisen, wo PSG seine Saisonvorbereitungstour absolviert. Ob der Italiener an seinen regulären Plänen festhalten kann, ist nicht bekannt.

Mehrere Spieler oder ehemalige Spieler von PSG wurden in den letzten Jahren bereits Opfer von Einbrüchen, meist in ihrer Abwesenheit: Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Ángel Di María, Dani Alves, Sergio Rico oder Mauro Icardi. Auch Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wurde ausgeraubt während seiner Zeit in Paris. Im Januar hatte das Strafgericht in Versailles zwei Männer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie im März 2021 bei Marquinhos eingebrochen waren. Im Februar waren zwei weitere Personen vom Strafgericht in Nanterre zu drei und vier Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden, weil sie ebenfalls im März 2021 das Haus von Di María ausgeraubt hatten.