Sport

Neymar muss es richten: Paris St. Germain müht sich - ohne Draxler

In der französischen Ligue 1 thront Paris St. Germain unangefochten an der Tabellenspitze. Gegen Troyes tut sich der Champions-League-Gruppengegner der Bayern aber schwer. Hinten steht dank Trapp die Null, vorn fehlen Draxler-Ideen. Aber es gibt ja Neymar.

Das Starensemble von Paris Saint-Germain eilt weiter von Sieg zu Sieg. Der Spitzenreiter der französischen Ligue 1 um Neymar, Kylian Mbappé und Fußball-Weltmeister Julian Draxler gewann sein fünftes Ligaspiel in Serie und bezwang ES Troyes zu Hause mit 2:0 (0:0).

Der brasilianische Top-Stürmer Neymar (73. Minute) und Edinson Cavani (90.) aus Uruguay, der im ersten Durchgang noch einen Elfmeter verschossen hatte, erzielten die Tore für den Champions-League-Gruppengegner des FC Bayern München. Der deutsche Torhüter Kevin Trapp spielte durch, Draxler saß auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Paris führt die Tabelle in Frankreich nach 15 Partien bereits mit zehn Punkten Vorsprung vor Olympique Marseille an. Auch in der Champions-League-Gruppe-B liegt PSG an der Spitze. Am Dienstag kommt es in München zum Top-Duell mit dem FC Bayern.

Quelle: n-tv.de