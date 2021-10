Messi, Neymar, Mbappé und di Maria in der Startformation - Paris St. Germain tritt beim Mittelklasse-Team Stade Rennes mit dem kompletten "Wundersturm" an. Und doch muss das Team von Trainer Pochettino die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Die ist verdient.

Das Starensemble des französischen Spitzenklubs Paris St. Germain hat erstmals in dieser Saison in der Ligue 1 verloren. Die fulminante Siegesserie in der Ligue 1 ist im neunten Spiel gerissen. Auch mit dem offensiven Traumquartett Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé und Angel di Maria in der Startformation verlor der Champions-League-Gegner des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig beim Mittelklasse-Team Stade Rennes mit 0:2 (0:1).

Paris wurde kurz vor der Halbzeitpause überrumpelt - und direkt danach schon wieder: Gaetan Laborde mit dem Pausenpfiff (45.) und Flavien Tait nur 15 Sekunden nach dem Seitenwechsel (46.) trafen für die Gastgeber zum durchaus verdienten Heimsieg. Der vermeintliche PSG-Anschlusstreffer von Mbappé (68.) zählte wegen Abseits nicht. Einen Foulelfmeter für Rennes erkannte der Referee nach Begutachtung der Videoaufzeichnung wieder ab (84.).

Messi, dem abermals die echte Bindung zu seinen Kollegen fehlte, traf per Freistoß die Latte (31.). Der argentinische Neuzugang wartet damit nach seinem Premierentor für PSG in der Champions League noch immer auf seinen ersten Ligue-1-Treffer. Nationalspieler Thilo Kehrer saß bei PSG 90 Minuten auf der Bank, der erkrankte Julian Draxler fehlte. Die Pariser Mannschaft, der mit Sergio Ramos ein weiterer Weltstar noch immer wegen einer Sehnenreizung fehlt, wirkte an diesem Nachmittag zu behäbig.

Trotzdem bleibt Paris nach acht Siegen zum Start mit weiter 24 Punkten Tabellenführer. Auch in der Champions League ist das Hauptstadt-Team in zwei Spielen (Sieg/Remis) noch ungeschlagen.