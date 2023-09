Dem italienischen Profifußball soll ein spektakulärer Dopingfall bevorstehen: Wie verschiedene Medien berichten, wurde Superstar Paul Pogba von Juventus Turin positiv auf Testosteron getestet.

Paul Pogba wechselte einst für über 100 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United, doch spätestens seit der Rückkehr zum italienischen Rekordmeister 2022 liegt die Karriere des Weltmeisters in Scherben. Immer wieder fehlt der Mittelfeldspieler wegen verschiedener Verletzungen, nur sechs Ligaspiele absolvierte der Franzose in der vergangenen Saison für Juventus. Im vergangenen Jahr wurde der Fußballstar, der letztmals im März 2022 im Kader der französischen Nationalmannschaft stand, von seinem eigenen Bruder erpresst.

Nun gibt es die nächste schlechte Nachricht für den 30-Jährigen: Pogba wurde am ersten Spieltag der Serie A beim Spiel von Juventus bei Udinese Calcio positiv auf Doping mit Testosteron getestet, wie die italienische Anti-Doping-Agentur mitteilte. Der Profi wurde daher vorläufig gesperrt. Je nach Ergebnis der B-Probe und Verlauf des Verfahrens droht ihm eine Sperre von bis zu vier Jahren. Juve bestätigte die Sperre ebenfalls. Der Klub behalte sich das Recht vor, die nächsten Verfahrensschritte zu bewerten, hieß es in der Mitteilung. Pogba war bei dem Spiel nicht zum Einsatz gekommen.

Nur wenige Tage nach dem Spiel hatte Pogba in einem emotionalen Interview über seine Situation gesprochen: "Geld verändert die Menschen. Es kann eine Familie zerstören. Es kann einen Krieg auslösen", sagte der Profi im Interview mit Al Jazeera. "Manchmal war ich ganz allein und dachte: 'Ich will kein Geld mehr haben. Ich will einfach nicht mehr spielen. Ich will nur mit normalen Menschen zusammen sein, damit sie mich für mich lieben – nicht für den Ruhm, nicht für das Geld.' Manchmal ist es hart." Laut Medienberichten steht weiterhin ein Wechsel Pogbas nach Saudi-Arabien zu Al Hittihad im Raum.

Pogba soll bei Juventus Turin rund acht Millionen Euro netto verdienen. In der vergangenen Saison stand der Weltmeister von 2022 dafür 161 Minuten auf dem Platz, in dieser Saison sind es nach drei Spieltagen erst 52 Minuten. Am dritten Spieltag gegen den FC Empoli wurde der Weltmeister nach 62 Minuten eingewechselt - und beendete das Spiel mit Oberschenkelproblemen. Eine Stellungnahme zu den Dopingvorwürfen gibt es bislang weder von der italienischen Liga, noch vom Verein oder dem Spieler selbst.