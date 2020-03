RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen und trennen sich in der vorerst letzten Partie des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga remis. Und der Gewinner ist: Spitzenreiter FC Bayern. Leipzig ist jetzt auf Rang zwei drei Punkte zurück. Leverkusen bleibt auf einen Europaligaplatz, die Champions League im Blick.

RB Leipzig hat einen kleinen Rückschlag im Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft hinnehmen und Tabellenführer FC Bayern etwas ziehen lassen müssen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam gegen Bayer 04 Leverkusen am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur zu einem 1:1 (1:1). Die Leipziger liegen als Zweiter nun drei Zähler hinter den Münchern und haben zudem die deutlich schlechtere Tordifferenz. Vor 41.216 Zuschauern schloss Leon Bailey in der 29. Minute einen Konter zur Leverkusener Führung ab. Nur drei Minuten später glich Patrik Schick mit seinem sechsten Saisontor aus.

Führung für Leverkusen: Leon Bailey. (Foto: imago images/Hartmut Bösener)

Immerhin verbuchte RB ein kleines Erfolgserlebnis: Vor dem Spiel wurde die Vertragsverlängerung mit dem verletzten US-Nationalspieler Tyler Adams bis 2025 bekanntgegeben. Nagelsmann brachte erstmals seit einem Monat Emil Forsberg in der Startelf. Der für die Geistesblitze zuständige schwedische Nationalspieler durfte für den gelb-gesperrten Konrad Laimer ran und bot eine mäßige Vorstellung.

Die erste gute Idee hatte Leverkusen. Kerem Demirbay (5.) schlenzte von der Strafraumgrenze und zwang RB-Keeper Peter Gulacsi zu einer Parade. Danach ergaben sich Chancen vorwiegend durch individuelle Fehler. Jonathan Tah (13.) patzte, doch Timo Werner nutzte den Aussetzer nicht und dribbelte sich im Strafraum fest. Dann sah Nationalmannschaftskollege Marcel Halstenberg (23.) nicht gut aus, der Abschluss von Kai Havertz war allerdings viel zu harmlos. Gleiches galt für den Schuss von Lucas Alario (29.) nach einem Fehler von Dayot Upamecano.

Beide Teams scheuen das Risiko

Leipzig - Bayer 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Bailey (29.), 1:1 Schick (32.)

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer - Mukiele, Angelino - Forsberg, Nkunku (76. Haidara) - Schick (82. Wolf), Timo Werner (71. Poulsen). - Trainer: Nagelsmann

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Tah, Sven Bender, Tapsoba - Amiri, Palacios (64. Aranguiz), Demirbay, Wendell - Havertz, Alario (90. Bellarabi), Bailey (71. Diaby). - Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 41.216 im Zentralstadion

Schließlich unterlief Marcel Sabitzer der erste Patzer mit Konsequenzen. Einen Fehlpass des leipziger Kapitäns nutzte Leverkusen zum schnellen Konter. Der überragende Havertz setzte sich auf der rechten Seite durch, passte flach in den Rückraum, wo Bailey nur noch den Fuß zur Führung hinhalten musste. Der Jamaikaner war für den jüngst Vater gewordenenen Moussa Diaby in die Startelf gerückt.

Doch die Leverkusener Freude währte nur kurz. Drei Minuten später köpfte Schick einen Freistoß von Christopher Nkunku ins Bayer-Tor. Leipzig war nun besser im Spiel, die Gäste aus dem Rheinland zogen sich weiter zurück. Nkunku hatte die Führung auf dem Fuß, doch seinen Schuss aus 18 Metern lenkte Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky gerade noch um den Pfosten. Im Anschluss neutralisierten sich beide Mannschaften wieder weitestgehend. Ein von Lukas Klostermann abgefälschter Schuss von Demirbay (61.) sorgte für kurzes Raunen, ging letztlich aber klar am Tor vorbei. Doch die Teams scheuten zunehmend das Risiko, so dass die Fans vergeblich auf weitere Chancen hofften.

Und sonst so? Trennten sich im ersten Spiel dieses Sonntags der 1. FC Union Berlin und der VfL Wolfsburg mit 2:2 (1:0). Das war aber nicht alles: Wegen Schmähplakaten gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp wurde auch dieses Spiel in der Fußball-Bundesliga unterbrochen. Auf einem Banner im Union-Fanblock auf der Waldseite im Stadion An der Alten Försterei war Hopps Gesicht in einem Fadenkreuz zu sehen.