Die Trainer selbst wollen am liebsten nichts davon wissen. Aber es hilft ja nichts. Das Spiel der Rasenballsportler aus RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim an diesem Montag (ab 20.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) wird zum Abschluss des 23. Spieltags auch wieder zum Duell Ralf Rangnick gegen Julian Nagelsmann. Der jetzige Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig gegen den künftigen Coach des Champions-League-Aspiranten. Zweimal trafen sie aufeinander, seitdem feststeht, dass der 31 Jahre alte Nagelsmann den fast doppelt so alten Rangnick im Sommer als Trainer bei den Rasenballsportlern ablösen wird und beide starken Persönlichkeiten statt gegeneinander dann miteinander arbeiten werden.

Die beiden bisherigen Partien: Sieg Nummer eins für RB am sechsten Spieltag, Leipzig schlägt am 29. September vergangenen Jahres die Hoffenheimer in Sinsheim mit 2:1. Es ist ein Doppelpack von Yussuf Poulsen, der die Partie entscheidet. Mittlerweile ist der dänische Angreifer mit seinen zwölf Treffern sogar erfolgreicher als Leipzigs Mittelstürmer Timo Werner, der elf Mal traf. Sieg Nummer zwei für RB in der zweiten Runde des DFB-Pokals am 31. Oktober in Leipzig: Wieder entscheidet ein Spieler mit einem Doppelpack die Partie. Diesmal ist es Werner, sein Team gewinnt mit 2:0, schlägt im Achtelfinale des VfL Wolfsburg mit 1:0 und spielt am 2. April im Viertelfinale beim FC Augsburg.

Die jüngste Bilanz: In diesem Jahr haben die Leipziger nur ein Spiel verloren, gleich zum Rückrundenauftakt gab es ein 0:1 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Es folgten Siege in Düsseldorf und in Hannover, ein Unentschieden gegen Frankfurt und ein Sieg in Stuttgart sowie besagter Erfolg gegen Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Geschossene Tore: elf. Gegentore: eins. Defensiv hat sich die Mannschaft in der zweiten Halbserie enorm verbessert gezeigt. Auch Hoffenheim kassierte zum Rückrundenstart eine Heimniederlage mit dem 1:3 gegen den FC Bayern. Seitdem ist auch Nagelsmann mit seinem Team unbezwungen. Es gelangen zwei Siege in Freiburg und gegen Hannover, zweimal remisierte die TSG - gegen Düsseldorf und beim spektakulären 3:3 in Dortmund. Auswärts haben die Hoffenheimer seit acht Spielen nicht mehr verloren, neun in Serie wären ein Vereinsrekord.

Rangnicks Vergangenheit, Nagelsmanns Zukunft: So lange, wie er nun schon in Leipzig ist, war Rangnick in Hoffenheim nicht angestellt. Auf viereinhalb Jahre als Trainer von Juli 2006 bis Ende 2010 brachte er es dort. Bei RB ist er seit Juli 2012 als Sportdirektor im Einsatz, in dieser Saison auch als Trainer. Abgelöst wird er im Sommer von Nagelsmann, der seit 2010 bei Hoffenheim arbeitet und seit Mitte Februar 2016 die Profis trainiert.

Das sagt Rangnick: "Wir müssen es schaffen, wieder wenig zuzulassen. Das ist uns vor allem im Pokalspiel gegen die TSG sehr gut gelungen. Wir haben in beiden Duellen in dieser Saison gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch gegen einen variablen Gegner die richtigen Lösungen zu finden. Die Tabelle zeigt, dass es für beide Mannschaften gut wäre zu gewinnen und das Spiel demnach sehr wichtig ist. Wir gehen am Montag natürlich auf Sieg - darauf ist unsere Spielweise auch ausgerichtet."

Das sagt Nagelsmann: "In beiden Spielen, die wir in dieser Saison gegen sie hatten, war es nicht so, dass wir klar unterlegen waren. Wir hatten in beiden Spielen gute Phasen und hätten jeweils selbst das 1:0 erzielen können. Dann laufen die Spiele sicherlich anders. Nach den Rückständen wurde es dann schwierig. Es waren ausgeglichene Spiele, und das erwarte ich auch am Montag."