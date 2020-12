Lange Zeit gilt Real Madrid als das Maß der Dinge in der Champions League. In den vergangenen sieben Jahren gewinnen sie den Wettbewerb vier Mal. Doch in diesem Jahr ist der Wurm drin. Nun hat es kommende Woche Gladbach in der Hand, die Königlichen früh nach Hause zu schicken.

Rekordsieger Real Madrid droht erstmals in der Club-Historie das Aus in der Champions-League-Gruppenphase. Die Königlichen verloren am überraschend gegen Schachtjor Donezk in Kiew 0:2 (0:0) und rutschten damit auf den dritten Tabellenplatz ab. In Kiew sorgten der Brasilianer Dentinho (57.) und der Israeli Manor Solomon (83.) für die kleine Sensation. Im abschließenden Gruppenspiel trifft die Mannschaft von Zinedine Zidane auf Gladbach.

Schon im Hinspiel hatten die Ukrainer, die gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach zwei deutliche Pleiten kassiert hatten, einen überraschenden Sieg in Madrid gefeiert. Bei zuvor 24 Teilnahmen in der Königsklasse hatte es Real immer mindestens bis ins Achtelfinale geschafft.

In der Münchner Gruppe A hat sich derweil RB Salzburg im Kampf um das Überwintern auf internationaler Bühne zurückgemeldet. Die Österreicher siegten bei Lokomotive Moskau 3:1 (2:0) und verdrängten damit die Russen vom dritten Tabellenplatz. Der deutsche U21-Nationalspieler Mergim Berisha erzielte die ersten beiden Tore für Salzburg.