Chaos in der Champions League

Chaos in der Champions League Real Madrid stellt Teams unter Quarantäne

Der spanische Klub Real Madrid stellt die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Profiteams mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos unter Quarantäne. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sei.

Die Coronavirus-Pandemie hat nun auch den spanischen Champions-League-Rekordsieger Real Madrid um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos erwischt. Der Klub stellt die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Profiteams unter Quarantäne. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sei, teilte der Verein am Donnerstag mit. Damit kommt auch in Spanien der Fußball immer mehr zum Erliegen. Zugleich kündigte die Liga an, dass der Spielbetrieb in den obersten beiden Ligen zumindest bis April ausgesetzt wird.

Am Donnerstagvormittag hatten die "Königlichen" noch getwittert, sie würden als Reaktion auf die Corona-Krise die "Tour Bernabéu", die Führung durchs Stadion, nicht mehr durchführen. Wenige Stunden später war Real dann schon selbst betroffen: Statt um 11 Uhr zu trainieren, hatten Toni Kroos, Karim Benzema und ihre Kollegen das Real-Trainingsgelände in Valdebebas schon wieder verlassen.

Champions-League-Duell und Länderspiel auf der Kippe

Juventus Turin spielte zuletzt vor leeren Rängen, ein Spieler ist dennoch positiv getestet worden. (Foto: imago images/LaPresse)

Der positive Test eines Basketballprofis des Klubs war zuvor bekannt geworden, als Vorsichtsmaßnahme wurden die Spieler beider Teams vom Gelände geschickt und in Quarantäne gesteckt: Basketballer und Fußballer teilen sich Räumlichkeiten am Vereinszentrum. Das Trainingszentrum wurde geschlossen, neben den Teams soll auch der komplette Mitarbeiterstab der "Real Madrid City" in Quarantäne bleiben.

Real Madrid muss eigentlich am kommenden Dienstag in der Champions League zu seinem Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City antreten. Eigentlich beträgt die Quarantäne-Zeit 14 Tage. Die Konsequenzen für das Spiel sind noch nicht bekannt, eigentlich kann es damit nicht stattfinden. Ähnliches gilt bereits für die Begegnung zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon am gleichen Tag. Auch Juve-Verteidiger Daniele Rugani ist positiv getestet worden.

Durch die Quarantäne-Maßnahmen erscheint auch das Länderspiel gegen Deutschland am 26. März immer unwahrscheinlicher. Das Spiel soll im Stadion von Atlético Madrid stattfinden. Sollten die Spieler von Real 14 Tage - so die übliche Zeit - unter Quarantäne stehen, stünden sie für den Fußball-Klassiker nicht zur Verfügung.

Absage statt Geisterspiele

Die heimische "La Liga" hat als Reaktion auf den Vorfall den Ligabetrieb vorerst ausgesetzt, die kommenden beiden Spieltage werden verschoben. Es seien jetzt die Umstände eingetreten, um in die nächste Phase des Maßnahmenplans gegen COVID-19 einzutreten, verkündete die Liga in ihrem Statement. "Angesichts der Umstände bei Real und möglichen positiven Tests bei Spielern anderer Klubs sieht sich die Liga zu diesem Schritt gezwungen", hieß es. Die Situation werde nach dem Ende der Quarantäne neu bewertet. Ursprünglich sollten die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden.

Am Mittwoch war bereits das ursprünglich für den 18. April in Sevilla angesetzte Finale des spanischen Fußball-Pokals zwischen Real Sociedad San Sebastián und Athletic Bilbao wegen der Coronavirus-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Verband und die Behörden hatten zuvor auch die Aussetzung aller Begegnungen der unteren Ligen sowie aller Frauen- und Futsal-Meisterschaften für zwei Wochen beschlossen. Spanien ist inzwischen nach Italien das von der Epidemie am stärksten betroffene Land Europas. Nach amtlichen Angaben hatten sich bis Donnerstag rund 2300 Menschen mit dem Covid-19-Erreger infiziert. 64 Menschen davon seien gestorben.