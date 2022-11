Ein bitterer Patzer im kleinen Derby: Real Madrid kassiert gegen Rayo Vallecano am 13. Spieltag der La Liga die erste Saisonniederlage - und verliert die Tabellenführung an den Erzrivalen. Trainer Carlo Ancelotti sieht kein Drama, wohl aber Einstellunsgprobleme seiner Spieler.

Real Madrid hat den Sprung zurück an die Tabellenspitze in der Primera Division verpasst. Der Rekordmeister und Titelverteidiger verlor das Stadtduell bei Rayo Vallecano mit 2:3 (2:2) und kassierte die erste Saisonniederlage in La Liga. Santi (5.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Luka Modric (37.) per Foulelfmeter und Eder Militao (41.) drehten mit ihren Toren für kurze Zeit die Partie. Noch vor der Pause gelang Alvaro (44.) der Ausgleich. Oscar Trejo (67.) erzielte durch einen Handelfmeter den Siegtreffer für den Außenseiter.

Den ersten Versuch hatte Trejo noch verschossen. Da Real-Torwart Thibaut Courtois allerdings zu früh die Linie verlassen hatte, wurde der Elfmeter wiederholt. Den entscheidenden Treffer musste sich Rayos Trainer Andoni Iraola Sagarna von der Tribüne aus ansehen, nachdem der Schiedsrichter ihm in der 62. Minute wegen zu starken Reklamierens die Rote Karte gezeigt hatte. Nach dem Rückstand fiel Real nur noch wenig ein, um doch noch zum Ausgleich zu kommen.

"Uns hat etwas Frische gefehlt, aber das ist nach so vielen Spielen normal", sagte Trainer Carlo Ancelotti. "Aber wenn wir den ersten Teil der Saison bewerten, dann haben wir gut abgeschnitten." Dennoch haderte der Maestro mit der Einstellung seiner Spieler. "Nur mit der Qualität gewinnt man manchmal keine Spiele." Karim Benzema und Antonio Rüdiger fehlten den enttäuschenden Königlichen wegen Verletzungen, 2014-Weltmeister Toni Kroos war wegen der ersten Gelb-Roten-Karte seiner Karriere gesperrt. Nach 13 Spieltagen liegt der Titelverteidiger nun zwei Zähler hinter dem FC Barcelona.

Die Katalanen hatten bereits am Samstagabend gegen UD Almeria 2:0 (0:0) gewonnen. Das Spiel in Barcelona stand ganz im Zeichen Piques. Für den 35-Jährigen war es der letzte Auftritt im Camp Nou. "Es ist kein wirklicher Abschied, ich verlasse den Klub zwar nach 17 Jahren. Mein Großvater hat mich zum Klubmitglied gemacht, ich bin hier geboren, und ich werde hier sterben", sagte die Legende nach dem Abpfiff voller Pathos. Das Spiel verlief bis dahin weit weniger emotional. Robert Lewandowski hatte früh einen Foulelfmeter an den Pfosten geschossen (7.), später trafen Ousmane Dembele (48.) und Frenkie de Jong (62.) doch noch zum Sieg.