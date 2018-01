Sport

Ohne Kroos, ohne Ronaldo: Reals B-Elf blamiert sich im Pokal

Der spanische Fußball-Pokal hat seine eigenen Gesetze: Wenn der Rekordmeister zu Hause auf einen Zweitligisten trifft, heißt das noch lange nicht Kantersieg. Das musste Real Madrid nun erfahren - allerdings doch mit einem Happy End.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit Mühe das Viertelfinale des nationalen Pokal-Wettbewerbs erreicht. Ohne Weltmeister Toni Kroos und weitere Stars wie Weltfußballer Cristiano Ronaldo kamen die in der Meisterschaft mit schweren Problemen kämpfenden Königlichen im Achtelfinal-Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu gegen Zweitligist CD Numancia nur zu einem kläglichen 2:2 (1:1).

Aufgrund des 3:0-Hinspielerfolges vor Wochenfrist wahrte der Champions-League-Sieger jedoch seine Chancen auf den ersten Pokalsieg seit seinem 19. und bislang letzten Cupgewinn vor vier Jahren.

Madrid, das in der vergangenen Saison in der Runde der besten Acht gescheitert war, tat sich mit seiner B-Elf auch gegen den unterklassigen Gegner schwer. Die zweimalige Führung der Platzherren durch Lucas (10. und 59.) konnten die in der Schlussminute durch eine Gelb-Rote Karte dezimierten Gäste zur Enttäuschung der Real-Fans jeweils wieder ausgleichen.

Quelle: n-tv.de