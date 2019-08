Sein Herz schlägt jetzt für den AC Florenz: Franck Ribéry setzt seine Karriere in der Serie A fort.

Franck Ribéry setzt seine Fußball-Karriere in Italien fort. Der 36 Jahre alte Franzose unterschreibt für zwei Jahre beim AC Florenz. Neben der sportlichen Perspektive ist für ihn entscheidend, dass er seine Familie bei sich haben kann. Und vermutlich spielt auch das Gehalt eine Rolle.

Zwölf Jahre lang war Franck Ribéry unverzichtbarer Teil des FC Bayern. Die erfolgreiche Zusammenarbeit endete in diesem Sommer - standesgemäß mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal. Ebenso wie beim ebenfalls unverzichtbaren Arjen Robben war der Vertrag des Franzosen anschließend ausgelaufen. Eine Verlängerung gab's nicht. Während der Niederländer nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss kam, seine Karriere auch aus Rücksicht auf seinen Körper zu beenden, wollte Ribéry unbedingt weitermachen.

Und nun hat der 36-Jährige einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie er gegenüber "Sky" erklärte, heuert er für zwei Jahre beim italienischen Klub AC Florenz an. Zuletzt war Ribéry auch mit zwei Klubs in Katar und den Western Sydney Wanderers aus Australien in Verbindung gebracht worden. Der Vertrag bei der Viola soll ihm vier Millionen Euro Jahresgehalt garantieren.

"Für mich war entscheidend, dass ich noch einen Vertrag über zwei Jahre unterschreibe", wird er bei Sky zitiert. "Ein wesentlicher Faktor ist zudem, dass ich meine Familie bei mir haben kann. Ich freue mich sehr, noch zwei Jahre auf hohem Niveau Fußball spielen zu können." Und außerdem: "Ich habe mit Luca Toni gesprochen, und er hat mir gesagt, dass Fiorentina ein großer Klub und die Stadt wunderschön ist." Mit Toni spielte Ribéry von 2007 bis 2009 in München zusammen. Der italienische Stürmer war zuvor vom AC zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

"Ich kann schon italienisch"

Fiorentina-Sportdirektor Daniele Prade hatte zuvor erklärt, er warte "mit offenen Armen" auf Ribéry, der bei seiner Ankunft am Flughafen von zahlreichen Fans, Reportern und Kamerateams empfangen wurde. "Ich mag die Stadt, und außerdem kann ich schon italienisch. Danke für alles", rief er den Fans zu, ehe er in einer dunklen Limousine zum obligatorischen Medizincheck entschwand.

Der frühere Europapokalsieger und zweimalige Meister Florenz hatte die Saison 2018/19 auf dem 16. Platz beendet. Beim AC wird Ribéry unter anderem Teamkollege von Kevin-Prince Boateng. Der Klub war bereits in der Vergangenheit ein beliebte Adresse für Bundesligaspieler. So trugen unter anderem Mario Gomez und Stefan Effenberg das Trikot der Viola.