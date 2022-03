Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund sind groß. Viele Bundesligaprofis fallen aus, die Lage beim nächsten Gegner Arminia Bielefeld ist noch schlechter. Die Partie könnte sogar noch abgesagt werden. Und das, wo sich Torgarant Erling Haaland pünktlich fit meldet.

Marco Rose hatte sich angesichts der langen Ausfallliste extra einen Zettel über die Personallage mitgebracht, den wichtigsten Namen vergaß der Trainer von Borussia Dortmund zunächst dennoch. "Erling Haaland ist wieder eine Option", schob Rose dann einige Augenblicke später nach, und über sein Gesicht huschte ein Lächeln.

Dabei überwiegen beim 45-Jährigen vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN und im ntv.de-Liveticker) die Sorgen. Das Personal ist knapp, die sportliche Situation unbefriedigend. Doch die Rückkehr des Torgaranten lässt nicht nur Rose auf einen positiven Schlussspurt hoffen. "Er ist happy, dass er wieder schmerzfrei ist. Er ist sehr gut drauf", sagte Rose über den 21-Jährigen, der in dieser Saison erst in 14 Ligaspielen (16 Tore) zum Einsatz kam und zuletzt am 22. Januar beim Gastspiel bei der TSG Hoffenheim auflief.

In der Folge plagten Haaland Adduktorenprobleme, hilflos musste er zuschauen, wie sich der BVB nach den Enttäuschungen in der Champions League und im DFB-Pokal auch aus der Europa League verabschiedete. Zudem gab es täglich neue Spekulationen über seinen künftigen Arbeitgeber. "Die Themen drumherum haben ihn gar nicht so beschäftigt", berichtete Rose.

Mini-Titelchance gibt es noch

Haaland wollte nur so schnell wie möglich auf den Platz. Ob das Spiel gegen Bielefeld nach einem Corona-Ausbruch bei den Ostwestfalen aber wirklich wie geplant stattfindet, entscheidet sich erst am Samstag. "Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen. Wir gehen aber davon aus, dass wir spielen", sagte Rose, der in diesem Fall auf Kapitän Marco Reus (krank), Mats Hummels, Raphael Guerreiro (beide Corona), Manuel Akanji, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou und Steffen Tigges (alle verletzt) verzichten muss.

Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München, der BVB hat aber noch das Nachholspiel am Mittwoch beim FSV Mainz 05 in der Hinterhand. Eine Mini-Titelchance besteht angesichts des direkten Duells in München also noch.

Doch großen Optimismus versprüht selbst Rose nicht. "Die Grundstimmung um uns herum", stellte er fest, "ist nicht positiv". Die Saison in der Liga sei bisher zwar "anständig gelaufen", man habe es aber nicht geschafft, "die Leute, den Verein anzuzünden". Diesen Schuh, so Rose, "müssen wir uns anziehen". Dennoch werde man versuchen, "das Maximale rauszuholen". Erling Haaland wird dabei helfen.