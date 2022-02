Ralf Rangnick darf endlich mal wieder jubeln und sein Superstar half tatkräftig mit: Beim ersten Sieg nach zuvor drei teils frustrierenden Sieglos-Partien trifft Cristiano Ronaldo nach ewiger Wartezeit doppelt. Aber es bleibt kompliziert.

Superstar Cristiano Ronaldo hat den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United mit Trainer Ralf Rangnick vor einem weiteren Rückschlag bewahrt und sein erstes Tor seit Dezember erzielt. Der Portugiese traf beim 2:0 (0:0) gegen Brighton Hove & Albion zur Führung. Bruno Fernandes machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+7). Damit schob sich Man United im Kampf um die Champions-League-Plätze auf den vierten Tabellenplatz vor. Brighton, lange Zeit ein unbequemer Gegner, musste kurz nach dem Gegentor noch die Rote Karte für Lewis Dunk wegen einer Notbremse verkraften (54.). Das Rangnick-Team hatte zuletzt zweimal in der Meisterschaft nicht gewonnen und sich ein peinliches FA-Cup-Aus gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough erlaubt.

Zwischen Rangnick und seinem Superstar soll die Stimmung angespannt sein. "Er sollte mehr Tore schießen, das ist klar", hatte der Trainer in Richtung seines Angreifers zuletzt gesagt. Gleichzeitig betonte der Coach, dass der Portugiese aber nicht allein dafür verantwortlich sei. "Das ist ja nicht nur Ronaldos Problem, das ist auch ein Problem der anderen Spieler. Wenn man sich anschaut, wie viele Chancen wir kreieren, dann muss sich das in den nächsten Wochen ändern." Vor dem Spiel in Brighton hatte Ronaldo seit 537 Spielminuten kein Tor erzielt - eine der längsten Torflauten seiner Laufbahn. Nun erfüllte der fünfmalige Weltfußballer seinen Auftrag pflichtgemäß.

"Wir wollen den vierten Platz in der Liga erreichen, das ist das höchste Ziel, das wir erreichen können", sagte Rangnick am Montag auf einer Pressekonferenz. "Die Champions League wollen wir auf jeden Fall erreichen, aber das wird nicht einfach." Elf Wochen steht Rangnick seit seiner überraschenden Ernennung zum Interimstrainer inzwischen beim englischen Rekordmeister in der Verantwortung. Zu Beginn seiner bis zum Saisonende befristeten Amtszeit stimmten zumindest die Ergebnisse, eine nachhaltig erfolgreiche Spielidee konnte er dem vor der Saison mit Ronaldo und dem ehemaligen Dortmunder Jadon Sancho hochkarätig verstärkten Edelensemble aber noch nicht verpassen. Inzwischen wisse er aber, "worauf es in der nächsten Saison ankommt, aber es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um das mit allen zu besprechen."

Zu Beginn der Woche hatte Rangnick gesagt, dass der ehemalige United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer einen Teil der Schuld tragen würde, wenn der Verein in dieser Saison einen Platz unter den ersten vier verpasst. Rangnick hatte die Mannschaft im November nach einem blamablen 1:4 bei Abstiegskandidat Watford auf Platz acht übernommen. Nun steht man zumindest für den Moment auf einem Champions-League-Platz. Der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Wolverhampton haben allerdings drei bzw. zwei Spiele weniger als Manchester United und könnten wieder vorbeiziehen.