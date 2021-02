Der FC Bayern gibt mächtig Gas in seiner Titelhatz, auch die DFL und die Inhaber der teuren TV-Rechte ziehen mit - nichts soll den Rekordmeister auf dem Weg zur Klub-WM im fernen Katar stoppen. Doch es gibt Gegner, die können sogar die erfolgsverwöhnten Münchner nicht schlagen.

Eigentlich will der FC Bayern nach seinem erfolgreichen Bundesligaspiel bei Hertha BSC (1:0) schnell nach Katar zur Klub-WM aufbrechen. Damit dass gelingen kann, wird das Spiel extra um eine halbe Stunde vorverlegt. Denn ab 0 Uhr darf bis morgens kein Flugzeug mehr vom Berliner Flughafen BER starten - und bis dahin ist es vom Olympiastadion tief im Westen der Hauptstadt weit, gut 30 Kilometer. Am Ende wird es ein Rennen um Sekunden, das der Rekordmeister verliert. Und das sorgt bei dessen Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge für mächtig Ärger.

"Total verarscht" fühle man sich, schimpfte Rummenigge gegenüber der "Bild-Zeitung. Und zwar von den "zuständigen Stellen der brandenburgischen Politik". Dort wisse man "gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben". Auslöser für die Tirade von Rummenigge ist das Nachtflugverbot, das am neuen Hauptstadtflughafen herrscht - und das auch für höchstwichtige Fußballmissionen gilt.

Um 22.45 Uhr sei der Bayern-Tross am Flughafen eingetroffen, knapp eine Stunde nach dem Abpfiff im Olympiastadion, notiert die "Bild". Geplanter Abflug von Flug QTR7402 der Qatar Airlines: 23.15 Uhr. Weil das Flugzeug noch enteist werden muss, verzögert sich alles. Die Bayern-Spieler an Bord: Gut gelaunt, Thomas Müller posiert vor den Gepäckfächern, Leroy Sané und David Alaba zeigen sich in den Sozialen Netzwerken ebenfalls entspannt. "Es wird ein schöner Flug. So haben wir uns das vorgestellt", hatte Trainer Hansi Flick vorher noch gesagt. Aber es wird knapp, um 23.59 Uhr ist der Bayern-Flieger in die Sonne des Wüstenstaates Katar startklar. Eine Minute vor Ultimo.

Warten in der "Weltweit besten Business Class"

Doch aus dem Aufbruch wird nichts: Weil man 30 Sekunden über der erlaubten Startzeit gelegen habe, wird die Starterlaubnis verweigert. Laut DFL-Mitteilung wollte man dem FC Bayern den frühen Abflug ermöglichen, "um das Hygienekonzept der Fifa für den Wettbewerb inklusive erforderlicher PCR-Testungen bestmöglich umsetzen zu können". Die Fifa fordert in seinen Durchführungsbestimmungen zur Klub-WM die teilnehmenden Teams dazu auf, sich drei Tage vor ihrem ersten Spiel in Katar einzufinden. Den zuständigen Stellen in Brandenburg ist das egal.

Bis 1.20 Uhr habe man auf dem Rollfeld gewartet und um eine Sondergenehmigung zum Start gerungen, berichtet "Bild". Ohne Erfolg. Statt zum nächsten Titel bringt die Maschine die Bayern-Stars erstmal nur zurück zum Terminal. Die Edelkicker verbringen die Nacht im Flugzeug. bei bester Stimmung, wie es heißt.

Was man der Mannschaft mit einer Nacht in der Nobelklasse der zuletzt fünfmal in Folge zur besten Airline der Welt gewählten Qatar Airways ("Weltweit beste Business Class", "Weltweit bester Business Class Sitz") wirklich angetan hat, wird man ab Montag sehen: Dann muss der FC Bayern gegen Al Ahly antreten. Die Reise gen Osten läuft inzwischen mit rund siebenstündiger Verspätung: Zunächst ging es kurz vor 7 Uhr am Morgen nach München, wo die Crew ausgetauscht werden musste, seit kurz vor neun schwebt man über den Wolken in Richtung Doha.