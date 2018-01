Sport

Viertelfinale im DFB-Pokal: SC Paderborn freut sich auf den FC Bayern

Der einzige Drittligist im DFB-Pokal bereitet sich auf ein Fußballfest vor: Im Viertelfinale kommt der Deutsche Meister FC Bayern nach Ostwestfalen. Die Schalker freuen sich ebenfalls - auf ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Und bei der Frankfurter Eintracht steigt ein Derby.

Rekordsieger FC Bayern München hat auf dem Weg zum 19. Titelgewinn im DFB-Pokal den vermeintlich leichtesten Gegner erwischt. Der Bundesliga-Spitzenreiter tritt im Viertelfinale beim einzigen im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten SC Paderborn an. Das ergab die Auslosung durch Oliver Roggisch, Handball-Weltmeister von 2007 und nun Manager des Nationalteams, und DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Das ist ja ein Freilos, oder?", kommentiere Paderborns Geschäftsführer Sport Markus Krösche in der ARD das Spiel gegen die Münchner. "Wir nehmen es so an und gucken, was passiert. Jeden Gegner nehmen wir gerne, die Bayern natürlich auch." Ein Umzug in ein größeres Stadion wie bei der Erstrunden-Niederlage gegen die Münchner 2001 komme für den SCP nicht in Frage. "Nein, nein, wir bleiben in Paderborn", sagte Krösche.

SGE lädt zum Rhein-Main-Derby

In den weiteren Partien kämpfen am 6. und 7. Februar nur Bundesligisten um den Einzug in das Halbfinale. Im Rhein-Main-Derby stehen sich die SG Eintracht Frankfurt, die es im vergangenen Jahr ins Endspiel geschafft hatte, dort aber gegen Borussia Dortmund verlor, und der FSV Mainz 05 gegenüber. Bayer 04 Leverkusen empfängt den SV Werder Bremen, der Bundesliga-Zweite FC Schalke 04 spielt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Die Halbfinals finden am 17. und 18. April statt, das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist für den 19. Mai terminiert.

Bereits in der zweiten Runde hatten die Bayern die Rasenballsportler in Leipzig besiegt, im Achtelfinale gelang ein 2:1 gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. Paderborn hatte sich in der Runde zuvor gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt durchgesetzt.

DFB-Pokal, Viertelfinale

am 6. und 7. Februar 2018

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen

SC Paderborn - FC Bayern München

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg

Quelle: n-tv.de