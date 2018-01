Sport

Finalisten sind Klopp-Schüler: Salah ist Afrikas Fußballer des Jahres

Im Jahr 2017 führt Mohamed Salah Ägypten zur WM und spielt bei Liverpool ganz groß auf. Bei der Wahl zum besten Spieler Afrikas zieht er auch an Vorjahresgewinner Aubameyang vorbei. Dabei haben die drei Finalisten einen gemeinsamen Förderer: Jürgen Klopp.

Der Ägypter Mohammed Salah vom englischen Topklub FC Liverpool ist erstmals zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt worden. Den zweiten Platz im Rahmen der Gala der afrikanischen Konföderation CAF belegte der Senegalese Sadio Mane, der wie Salah unter Jürgen Klopp für die Reds spielt. Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang verpasste seinen zweiten Sieg: Der Gabuner belegte in Ghanas Hauptstadt Accra den dritten Platz. Aubameyang war 2015 zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden.

Salah krönt mit der Auszeichnung ein sensationelles Jahr. In der Nationalelf traf er in zehn Spielen fünfmal und lieferte zwei Vorlagen. Bei Liverpool kommt der 25-Jährige auf 31 Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen (23 Tore und 8 Vorlagen). Zuvor wurde Salah bereits zum arabischen Fußballer des Jahres gekürt.

Mit der Handschrift von "The Normal One"

Die drei Finalisten haben zudem eine große Gemeinsamkeit: den Trainer. Jürgen Klopp ist beim FC Liverpool aktuell noch der Übungsleiter von Mané und Salah, Aubameyang brachte er zum BVB und schließlich ganz groß raus. "Ich schulde ihm viel", hatte der Gabuner einst im Interview über seinen ehemaligen Trainer gesagt: "Es war großartig mit ihm zu arbeiten und er hat mir viel beigebracht. So wie ich heute als Stürmer spiele, kommt durch ihn."

Klopp selbst stellte seine beiden Spieler für die Preisverleihung frei, obwohl die Reds am Folgetag im FA Cup gegen Everton ran müssen. "Wir haben alles geplant. Beide fliegen zur Verleihung, einer bekommt den Preis und nach ein paar Interviews fliegen sie zurück. Wir schlafen im Hotel, sie im Flieger - das ist die moderne Welt", erklärte Klopp, der es einfach als eine "Frage des Respekts" bezeichnete, dass seine Spieler persönlich bei der Verleihung erscheinen. Alle drei Finalisten trainiert zu haben, beschrieb der Liverpool-Trainer mit einem Wort - "Cool".

Der Award für den "besten Nachwuchsspieler Afrikas" ging an den Sambier Patson Daka vom FC Liefering. Als "Afrikas Frauenfußballerin des Jahres" wurde Asisat Oshoala geehrt. "Nationalteam des Jahres 2017" ist Ägypten, auf Vereinsebene erhielt Wydad Casablanca den Preis. "Trainer des Jahres" wurde Ägyptens argentinischer Coach Hector Cuper.

Quelle: n-tv.de