Der Topscorer der Fußball-Bundesliga, Jadon Sancho von Borussia Dortmund, könnte Deutschland schon bald verlassen. Einem Medienbericht zufolge hat sich der Stürmer schon über sein Gehalt und eine "riesige Ausstiegsklausel" mit Manchester United geeinigt.

Bei Borussia Dortmund hat sich Jadon Sancho trotz seines zarten Alters längst unverzichtbar gemacht. Klubs aus England und anderen Teilen Europas haben sich in den vergangenen Monaten in Stellung gebracht und bereiten millionenschwere Angebote für den BVB-Youngster vor.

Manchester United soll sich nun angeblich mit dem englischen Fußball-Nationalspieler über einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. Wie die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" berichtet, stünde eine Einigung mit dem BVB indes noch aus. Allerdings sei der englische Rekordmeister in "mehreren Monaten geheimer Gespräche" bereits zu einer Übereinkunft mit dem 20 Jahre alten Stürmer hinsichtlich Vertragslaufzeit, Gehalt, Bonuszahlungen und eine "riesige Ausstiegsklausel" gekommen. Nun sei es an United, sich mit Borussia Dortmund auf eine Ablöse zu einigen, heißt es in dem Bericht.

Zuvor war spekuliert worden, dass der Umstand, dass Manchester United noch längst nicht sicher für die Champions-League-Saison 2020/21 qualifiziert ist, den BVB-Youngster stark an einem Engagement bei den Red Devils zweifeln lasse.

Neuer Ablöserekord von 102 Millionen Euro?

Letztlich werde Manchester für Sancho einen neuen Ablöserekord für die englische Premier League zahlen, ist sich die "Sun" jetzt aber sicher. Dieser liegt derzeit bei 102 Millionen Euro. Für diesen Summer wechselte Paul Pogba 2016 von Juventus zu ManUnited. Das Onlinemagazin "The Athletic" hatte zuvor eine mögliche Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro genannt. Experten gehen aber davon aus, dass Transfers dieser Größenordnung in diesem Sommer wegen den Folgen der Corona-Krise kaum zu erwarten sind.

Mit Juan Mata hatte vor ein paar Tagen ein ehemaliger ManUnited-Spieler schon die Werbetrommel für Sancho gerührt. In einem Instagram-Interview sagte der Spanier über einen möglichen Wechsel des jungen BVB-Stars: "Was soll ich sagen!? Wir alle wissen, dass er ein großartiger Spieler ist. Aber es ist nicht meine Aufgabe, über solche Dinge zu sprechen. Natürlich mag ich ihn als Spieler, aber auf diese Fragen kann ich nicht antworten."

BVB versucht Sancho zu halten

Obwohl sich zahlreiche Spitzenklubs um Sancho bemühen, hat der BVB den Engländer wohl aber noch nicht aufgegeben. Um dem 20-Jährigen einen Verbleib in Dortmund schmackhaft zu machen, greifen die Schwarz-Gelben womöglich tief in die Tasche. Jüngst spekulierte die "Bild", dass Sancho bei einem weiteren Jahr in Dortmund zu einem der Top-Verdiener im Kader aufsteigen könnte. Bis zu 10 Millionen Euro könnte der Flügelstürmer demnach in der Saison 2020/21 bei der Borussia einstreichen.

Der aktuelle Bundesliga-Topscorer hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2022. In der laufenden Saison erzielte er 14 Tore in 23 Ligaspielen. Sancho war 2017 von Man Uniteds Stadtrivalen Manchester City in die Bundesliga gewechselt. Mehrere Vereine aus der Premier League, darunter auch der FC Chelsea, sollen schon länger an Sancho interessiert sein. Kurz vor Ostern hatte "The Athletic" Man United als wahrscheinlichstes Ziel des 20 Jahre alten Angreifers genannt.