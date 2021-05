(Foto: Pool via REUTERS)

Ausgerechnet der FC Schalke sorgt dafür, dass Erzrivale BVB sich die erneute Königsklassen-Teilnahme sichern kann. Denn die Königsblauen überrumpeln am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt. Beim FC Bayern ist Robert Lewandowski wahrlich königlich. Und Union Berlin darf auf Europa hoffen.

SC Freiburg - FC Bayern 2:2 (1:1)

Sturm-Ass Robert Lewandowski hat den Uralt-Torrekord von Gerd Müller egalisiert, trotz weiterer guter Chancen aber noch nicht übertroffen. Der polnische Nationalstürmer traf beim 2:2 (1:1) des FC Bayern München beim SC Freiburg in der 26. Minute per Foulelfmeter und egalisierte durch sein 40. Saisontor die bisherige Bundesliga-Bestmarke von "Bomber" Müller.

Neben Lewandowski traf Leroy Sané (53.) für Meister Bayern. Die Freiburger Tore erzielten die Verteidiger Manuel Gulde (29.) und Christian Günter (81.). Der Sport-Club, der in der kommenden Saison in seine neue Arena umziehen möchte und gegen die Bayern womöglich sein letztes Heimspiel im altehrwürdigen Schwarzwald-Stadion ausgetragen hat, hat damit auch am letzten Spieltag noch die kleine Chance, sich für die neue Conference League zu qualifizieren.

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 4:3 (1:1)

Das Debüt in der Champions League rückt für Eintracht Frankfurt immer weiter in die Ferne. Beim Absteiger Schalke 04 verloren die Hessen 3:4 (1:1) und drohen auf der Zielgeraden im Rennen um Platz vier entscheidend zurückzufallen. DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg am Sonntag (18 Uhr im ntv.de-Liveticker) beim FSV Mainz 05 vier Punkte davonziehen.

Mit nur vier Zählern aus den fünf Spielen seit dem angekündigten Abschied von Trainer Adi Hütter hat die Eintracht ihre einst komfortable Position verspielt. Schalke feierte dagegen im 899. und vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel den erst dritten Saisonsieg.

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 1:1 (1:0)

Bayer Leverkusen hat das Minimalziel Europa League erreicht. Die Mannschaft von Leih-Trainer Hannes Wolf kam am vorletzten Spieltag zwar nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Union Berlin hinaus, profitierte jedoch vom 1:2 von Verfolger Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Union profitierte ebenfalls vom Gladbacher Ausrutscher und verdrängte die Fohlen vom siebten Platz, der zur Teilnahme an der neuen Conference League berechtigt. Die Berliner haben 47 Punkte, Gladbach 46.

Jungstar Florian Wirtz (27.) brachte die Werkself in Führung. Der eingewechselte Ex-Leverkusener Joel Pohjanpalo (72.) glich für die Köpenicker aus. Bereits vor dem Anpfiff wurde Lars Bender eine besondere Ehre zuteil: Der 32-Jährige wurde nach insgesamt zwölf Jahren bei Bayer, davon fünf Jahre lang als Kapitän, zum Ehrenspielführer des Werksklubs ernannt. Die Fans bedankten sich am Samstag auf der verwaisten Stehplatztribüne bei ihm: "TREUE, KAMPF, LEIDENSCHAFT - DANKE LARS", stand auf einem ausgebreiteten Spruchband.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1:2 (1:0)

Borussia Mönchengladbach droht eine Saison ohne Europa. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Marco Rose unterlag dem VfB Stuttgart mit 1:2 (1:0), das Saisonfinale bei Werder Bremen wird zur Zitterpartie. Dabei sorgte Kapitän Lars Stindl (45.) für die Führung des fünfmaligen deutschen Meisters. Wataru Endo (73.) und Sasa Kalajdzic (77.) drehten aber mit ihren Toren die Begegnung und bestraften die passiven Gastgeber.