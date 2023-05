Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist nicht nur die Meisterschaft noch offen. Unklar ist auch, wer die Reise in die zweite Liga antreten muss. Zur Halbzeit sichert sich der VfL Bochum zumindest virtuell den Klassenerhalt.

Zur Halbzeit im Herzschlagfinale der Fußball-Bundesliga nähert sich der VfL Bochum dem direkten Klassenerhalt. Die Bochumer führen in ihrem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen zur Pause mit 2:0. Die Werkself ist seit der 8. Minute in Unterzahl nach einer Roten Karte gegen Adli wegen Nachtretens. Für die Bochumer traf unterdessen Philipp Förster sehenswert in der 19. Minute zur Führung. Takuma Asano erhöhte nach einer Ecke zum 2:0 (34.).

Indes stemmt sich der FC Schalke 04 gegen den Abstieg in die zweite Liga. Das Team von Thomas Reis liegt zur Halbzeit auswärts bei RB Leipzig mit 1:2 zurück. Für die Rasenballsportler trafen erst Konrad Laimer (10.) und dann Christopher Nkunku (19.). In der 28. Minute ließ Marcin Kamiński die Königsblauen mit seinem Treffer wieder hoffen. Bei Schalke kehrte zudem im entscheidenden Abstiegsendspiel Torwart Ralf Fährmann zurück.

Um eine Hoffnung auf den Relegationsplatz zu haben, muss Schalke sein Spiel gewinnen und darauf hoffen, dass weder Augsburg noch Stuttgart drei Punkte holen. Zur Pause liegt der FCA gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:2 zurück und ist wegen einer Roten Karte gegen Gumny (45.+3) nur noch zu zehnt. Derweil steht es nach 45 Minuten im Kellerduell zwischen Stuttgart und TSG Hoffenheim 0:0 unentschieden.