Beim Auftakt in die EM-Qualifikation dreht die Türkei einen Rückstand gegen Armenien. Bei Spanien feiert der neue Trainer ein erfolgreiches Debüt gegen Norwegen. Unterdessen macht ein Ex-Bundesliga-Profi für die Schweiz schon in der ersten halben Stunde gegen Belarus alles klar.

Für Trainer Stefan Kuntz und die türkische Fußball-Nationalmannnschaft hat die Qualifikation zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland mit einem Arbeitssieg begonnen. In Jerewan setzten sich die Türken nach einem Eigentor des Hoffenheimers Ozan Kabak (10.) noch mit 2:1 (1:1) gegen Armenien durch. Einen perfekten Start erwischte unterdessen die Schweiz durch das 5:0 (3:0) über Belarus, dessen nachträglicher Ausschluss im Raum steht. Derweil feierte Luis de la Fuente als Trainer des dreimaligen Europameisters Spanien einen Einstand nach Maß: Der Nachfolger von Luis Enrique coachte die Furia Roja zu einem 3:0 (1:0) gegen Norwegen.

Im ersten Spiel für die Spanier nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar erzielten der Leipziger Dani Olmo (13.) und Joselu (84./85.) die Tore. De la Fuente, zuvor Trainer der U21, setzt auf Jugend, auf Rekordnationalspieler Sergio Ramos verzichtete er. Der 36-Jährige erklärte daraufhin seinen Rücktritt - ebenso wie Sergio Busquets, zuletzt Kapitän und der letzte verbliebene Weltmeister von 2010 im Team. Bei den Norwegern fehlte Torgarant Erling Haaland, der mit einer Leistenverletzung abgereist war. Punkt- und torgleicher Tabellenführer gemeinsam mit Spanien in der Gruppe A ist Schottland nach dem 3:0 (1:0) gegen Zypern. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) ist de la Fuentes Team in Glasgow zu Gast.

Türkei repariert Eigentor von Bundesliga-Profi

Für die Türkei drehten Orkun Kökcü (35.) und der gemeinsam mit dem Dortmunder Salih Özcan eingewechselte Kerem Aktürkoglu (64.) die Partie in Armeniens Hauptstadt. Die Türkei, die das Ticket für die WM 2022 in Katar verpasst hatte, spielt in der Qualifikationsgruppe D am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) gegen die Kroaten. Der WM-Dritte rutschte mit einem 1:1 (1:0) gegen Wales aus, für die Kroaten traf der Hoffenheimer Andrej Kramaric (28.).

Die Schweiz schoss Belarus auf neutralem Platz im serbischen Novi Sad regelrecht ab. Der Dreierpack des früheren Wolfsburgers Renato Steffen (4., 17., 29.) entschied die Partie in Gruppe I bereits vor der Pause, Granit Xhaka (62.) und Zeki Amdouni (65.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will die Frage nach einem möglichen Ausschluss von Belarus von der EM-Qualifikation zumindest noch einmal thematisieren. Die nächste Exko-Sitzung ist für den 4. April terminiert. Es geht bei der Forderung um die Beteiligung von Belarus am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die prekäre Menschenrechtssituation in dem autokratischen osteuropäischen Land.