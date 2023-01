Eigentlich sollte der Wechsel schon so gut wie eingetütet sein, doch nun kommt wohl alles anders: Yann Sommer wechselt im Winter nicht zum FC Bayern. So stellt es ein Medienbericht mit Bezug auf Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor dar. Auch Fohlen-Trainer Daniel Farke plant mit seinem Keeper.

Borussia Mönchengladbach ist ohne Yann Sommer erfolgreich ins neue Jahr gestartet und hat das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung gewonnen. Dass der Stammtorhüter beim 2:0 (1:0)-Sieg des Fußball-Bundesligisten gegen den Drittligisten VfB Oldenburg nicht zwischen den Pfosten stand, war allerdings kein Signal in Richtung eines Wechsels des Keepers zum FC Bayern. Im Gegenteil: Laut eines Berichts der "Rheinischen Post" (RP) hat Mönchengladbach einen Winter-Transfer des Schweizers nun offiziell ausgeschlossen. Angesprochen auf die aktuelle Situation sagte Sportdirektor Roland Virkus der Zeitung: "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt." Eine offizielle Bestätigung der jeweiligen Vereine gibt es noch nicht.

Die RP gibt an, dass es nach den Informationen der Redaktion zu keinem Zeitpunkt Borussia Mönchengladbachs Bestreben gewesen sei, ihren langjährigen Stammtorwart an die Münchner zu verkaufen. Sommers Fehlen im Testspiel habe nichts mit einem möglichen Abgang zu tun, wie Gladbach-Trainer Daniel Farke im Vorfeld betont hatte, sondern sei ohnehin geplant gewesen. "Yann mag es lieber, in der Vorbereitung erst mehrere Wochen zu trainieren, bevor er wieder spielt." Zu den Wechsel-Spekulationen entgegnete der Coach, dass er "kein Bestreben hat, ihn abzugeben. Er ist ein Top-Torhüter Europas".

Für den Schweizer standen stattdessen Tobias Sippel und Jan Olschowsky jeweils eine Halbzeit im Tor. Außerdem fehlte WM-Teilnehmer Marcus Thuram, der erst am Freitag wieder ins Team-Training eingestiegen war. Die Treffer erzielten Ramy Bensebaini (19.) und Patrick Herrmann (75.). Hannes Wolf und Florian Neuhaus gaben nach ihren Verletzungen ihr Comeback.

Nach dem Sieg über Oldenburg erklärte Trainer Farke außerdem die weiteren Pläne mit Sommer: "Es ist geplant, dass er in den letzten beiden Testspielen zum Einsatz kommt." Am Mittwoch trifft Borussia auf Arminia Bielefeld, drei Tage später auf den FC St. Pauli. Noch am Donnerstag hieß es, der mögliche Wechsel von Sommer zum deutschen Fußball-Rekordmeister habe konkretere Formen angenommen. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky seien sich der Keeper und die Bayern über einen Wechsel im Winter mündlich einig geworden. Auch die Verantwortlichen von Mönchengladbach wüssten von der Einigung, hieß es.

Sommers Vertrag in Gladbach läuft Ende Juni aus, der Schweizer gehört zu den besten Torhütern der Liga. Die Münchner suchen nach einem Ersatz für Nationaltorwart Manuel Neuer, der wegen eines Unterschenkelbruchs für den Rest der Saison ausfällt. Die angedachte Rückkehr-Aktion von Alexander Nübel, der derzeit an die AS Monaco in Frankreich ausgeliehen ist, stieß auf Widerstände. Eine Prognose, wann Neuer nach seiner schweren Verletzung zurückkehren könnte, liegt derzeit noch nicht vor.