Im Februar 2021 wird Thomas Müller bei der Klub-WM in Katar positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Jahr später wiederholt sich die Geschichte. Der 32-Jährige befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Es gehe ihm gut, teilt sein Verein mit.

Thomas Müller hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München mitteilte, wurde der 32-Jährige positiv getestet. Es gehe ihm gut, er befinde sich in häuslicher Isolation. Müller war bereits vor rund einem Jahr positiv auf das Virus getestet worden. Damals hatte er das Finale der Klub-WM 2021 in Doha (Katar) verpasst und musste mit einem Spezialflieger zurück nach Deutschland gebracht worden.

"Ich bin leider erneut in einem Februar positiv getestet worden auf das Coronavirus. Ein leidiger Jahrestag, aber mir geht es soweit gut. Vielen Dank für die Genesungswünsche. Ich werde mich jetzt die Woche gut erholen und bin schnell wieder im Geschäft, hoffe ich zumindest", sagte Müller in einem Video auf Instagram.

Müller stand am gestrigen Sonntag beim 4:1 (0:1) gegen Greuther Fürth über 90 Minuten auf dem Platz in der Münchener Allianz-Arena und bereitete das vorentscheidende Eigentor der Gäste durch Sebastian Griesbeck mit einer scharfen Hereingabe vor. Nun fällt der Offensivspieler mindestens für das Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag aus.

Bayern München hatte, wie viele andere Bundesligisten auch, in diesem Jahr vermehrt mit Coronainfektionen zu kämpfen. Zuletzt war Anfang Februar Jamal Musiala aufgrund einer Infektion ausgefallen. Anfang des Jahres hatte eine Welle an positiven Tests für zahlreiche Ausfälle gesorgt.

Beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach musste Trainer Julian Nagelsmann auf insgesamt 13 Spieler verzichten, neun davon fielen mit einer Coronainfektion aus. Darunter so hochkarätige Namen wie Torhüter Neuer, Leroy Sané, Dayot Upamecano und Lucas Hernandez. Der Bayern München verlor den Rückrundenauftakt mit 1:2.

Bei den Münchenern hatte es bereits Ende 2021 viel Aufregung um Corona gegeben. Im Mittelpunkt stand der ungeimpfte Nationalspieler Joshua Kimmich, der nach einer Corona-Infektion dann auch lange pausieren musste und erst im Januar zurück in den Kader der Bayern kehrte. Mittlerweile sollen jedoch alle Profis der Bayern entweder genesen oder geimpft sein. "Alle Spieler, Trainer, sowie Staff-Mitglieder, bei denen dies bereits möglich war, haben die Booster-Impfung erhalten. Die Übrigen haben den Genesenen-Status oder sind geimpft", hieß es seitens der Bayern Anfang Januar.

Der kanadische Nationalspieler Alphonso Davies, der ebenfalls zu der Januar-Gruppe gehört hatte, fällt mit einer Herzmuskelentzündung nach seiner Corona-Infektion weiterhin aus.