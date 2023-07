Union Berlin rüstet für die Champions League auf und verstärkt sich im Angriff. David Datro Fofana kommt per Leihe vom FC Chelsea. Beim Londoner Klub war seine junge Karriere etwas ins Stottern geraten, er kam in der vergangenen Saison nur auf drei Kurzeinsätze in der Premier League.

Union Berlin hat das Leihgeschäft mit David Datro Fofana perfekt gemacht. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 20 Jahre alte Ivorer für eine Saison vom FC Chelsea nach Berlin. Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Fofana war erst Anfang des Jahres von Molde FK in Norwegen zum FC Chelsea gewechselt. Zwölf Millionen Euro hatten sich die "Blues" die Dienste des Youngsters kosten lassen. In London hatte sich der junge Angreifer und dreimalige Nationalspieler der Elfenbeinküste aber keinen Stammplatz erspielen können. Nur dreimal spielte er in der Premier League, einmal im FA-Cup.

Dennoch baut Union auf die Fähigkeiten des Stürmers. "Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird", sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Bei Molde hatte sich der Stürmer mit 24 Toren und zehn Vorlagen in 65 Spielen ins internationale Schaufenster gespielt.

Union will angesichts der Champions-League-Qualifikation seinen Kader in der Breite verstärken. Im Angriff hatte Sven Michel (FC Augsburg) den Klub verlassen. Möglich ist weiterhin auch ein Abschied von Top-Torschütze Sheraldo Becker in Richtung Premier League. Bereits verpflichtet wurde Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen. Als gesetzt im Angriff galten in der Schlussphase der vergangenen Saison Becker und Kevin Behrens. Bei Jordan Siebatcheu hoffen die Eisernen im zweiten Union-Jahr auf einen Leistungssprung.

Fofana will seiner Karriere in Berlin neuen Schwung geben. "Union hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt und es reizt mich sehr, in der neuen Saison ein Teil davon zu sein. Der Klub hat sich lange und intensiv um mich bemüht und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen", wurde er in einer Mitteilung zitiert.