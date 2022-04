Trainerlegende Louis van Gaal spielt in der vergangenen Woche mit der niederländischen Nationalmannschaft gegen das DFB-Team, sie qualifizieren sich zuvor für die Fußball-WM in Katar. Als wäre alles ganz normal. Doch das ist es nicht, denn nun macht der 70-Jährige seine Krebserkrankung öffentlich.

Schock-Nachricht von Louis van Gaal: Der niederländische Fußball-Nationaltrainer und frühere Coach von Rekordmeister Bayern München ist bereits vor geraumer Zeit an Prostatakrebs erkrankt. Dies offenbarte der 70-Jährige am Sonntag im niederländischen Fernsehen. Die Erkrankung werde ihn allerdings nicht davon abhalten, seine Mannschaft bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen.

Die Spieler "wissen es nicht", sagte der 70-Jährige dem niederländischen Fernsehsender RTL und fügte hinzu, dass er sich bereits 25 Bestrahlungen unterzogen habe, vor allem abends während der Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft. Er habe eine große Willenskraft und mit den Profis arbeiten zu dürfen sei ein Geschenk für ihn im hohen Alter.

Er beschrieb, wie ernst die Situation ist: "Sehen Sie, an Prostatakrebs stirbt man nicht. Normalerweise stirbt man an den Grunderkrankungen. Aber es ist eine aggressive Form. Ich bin 25 Mal bestrahlt worden - da braucht man eine Menge Management, um durchs Leben zu kommen."

Bislang habe er eine "tolle Behandlung" gehabt. "Ich durfte durch den Hintereingang ein und aus gehen. Und wenn ich zu einem Termin ging, durfte ich sofort in ein anderes Zimmer." Van Gaal lobte indirekt auch seine Familie: "Man sagt es auch Freunden und Verwandten, aber das sagt auch etwas über meine Familie aus, dass sie das geheim hält."

Noch am vergangenen Dienstag hatte van Gaal im Länderspiel der Elftal gegen Deutschland in Amsterdam (1:1) trotz einer Corona-Infektion an der Seitenlinie gestanden. Van Gaal hatte die Niederlande zur WM-Endrunde geführt. In der Vorrundengruppe A trifft der dreimalige Vizeweltmeister auf Gastgeber Katar sowie Senegal und Ecuador.

Van Gaal ist zum dritten Mal in seiner Karriere Cheftrainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Für knapp zwei Jahre war er zudem Trainer des FC Bayern und in seiner Karriere zudem auch für Ajax Amsterdam, den FC Barcelona, Manchester United und AZ Alkmaar zuständig. Mit Ajax holte er die Champions League.