In der 2. Fußball-Bundesliga muss sich der Hamburger SV mächtig über sich selbst ärgern: Trotz Führung, Überzahl und Überlegenheit verpasst der Tabellenführer einen Sieg bei Schlusslicht Wiesbaden. Arminia Bielefeld distanziert Kiel und der VfB Stuttgart rehabilitiert sich für die schlimme Klatsche aus der Vorwoche.

Arminia Bielefeld - Holstein Kiel 2:1 (0:0)

In Bielefeld reifen Träume von einer Rückkehr in das Fußball-Oberhaus. Mit dem 2:1 (1:0) über Holstein Kiel festigte das Team von Trainer Uwe Neuhaus den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga und schloss zum punktgleichen Spitzenreiter Hamburger SV auf. Vor 19 007 Zuschauern in der Schüco-Arena sorgte Fabian Klos (33. Minute) und Andreas Voglsammer (73.) am Sonntag für den hart erkämpfen Sieg der Arminia. Dagegen mussten die starken Gäste trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Emmanuel Iyoha (68.) drei Tage nach dem bitteren Knockout im Pokal beim Regionalligisten Verl den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Das von Arminia-Coach Neuhaus im Vergleich zum knappen 2:3 im Pokal gegen den Bundesligisten Schalke auf drei Positionen umgebaute Team tat sich zunächst schwer. Erst ein umstrittener Elfmeterpfiff des Schiedsrichters nach einem Zweikampf zwischen Arminia-Profi Marcel Hartel und Jonas Meffert ebnete den Weg. Torjäger Kloos behielt die Nerven und brachte sein Team mit seinem achten Saisontreffer in Führung.

Andreas Vogelsammer zeigt es an: Nach seinem 2:1 geht es für Arminia weiter nach vorne. (Foto: dpa)

Nach dem Wiederanpfiff verschärfte Kiel das Tempo und wurde durch den Treffer von Iyoha nach schöner Vorarbeit von Jae-Sung Lee belohnt. Doch die Freude über den Ausgleich währte nur wenige Minuten. Ein Zuspiel von Klos beförderte Voglsammer mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze ins Tor.

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV 1:1 (0:0)

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung zwar verteidigt, dabei aber wichtige Punkte spät abgegeben. Das Team von Trainer Dieter Hecking kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hinaus. Der HSV liegt in der Tabelle trotzdem weiter vor den Verfolgern Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart. Vor 8200 Zuschauern erzielte David Kinsombi (48. Minute) das Führungstor, Törles Knöll glich für die Gastgeber spät (90.+1) aus. Wehens Stefan Aigner war zuvor mit einer Roten Karte nach einem groben Foulspiel (57.) vom Platz geflogen.

David Kinsombi erzielte die Führung für den Hamburger SV. Zum Sieg reichte der Treffer aber nicht. (Foto: imago images/Jan Huebner)

Die Hessen hatten dem Favoriten zumindest über 45 Minuten einen Kampf auf Augenhöhe geliefert. Jeremias Lorch (8.) und Maximilian Dittgen (13.) verfehlten aufseiten der Hessen mit Schusschancen nur knapp, der später vom Platz gestellte Aigner (20.) hatte gar die größte Chance der ersten Halbzeit, als er frei und ungestört an Daniel Heuer Fernandes scheiterte. Wiesbadens Keeper Lukas Watkowiak, der den verletzten Heinz Lindner vertrat, parierte mehrere Male stark, ließ einen Schuss von Tim Leibold aber abprallen, worauf Kinsombi zum 1:0 einschoss. Nach einer Ecke glich Joker Knöll noch ganz spät aus.

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden 3:1 (2:0)

Der VfB Stuttgart hat seine Niederlagenserie beendet und das Heimspiel gegen Dynamo Dresden 3:1 (2:0) gewonnen. Im Duell der beiden einzigen Teams der Liga, die im Oktober keinen einzigen Punkt geholt hatten, war der VfB eine Halbzeit lang klar überlegen, musste am Sonntag aber doch wieder lange um die drei Punkte zittern. In der Tabelle bleiben die Schwaben hinter dem Hamburger SV und Arminia Bielefeld auf Rang drei, Dresden ist jetzt Letzter.

Brian Hamalainen mit einem frühen Eigentor (3. Minute) und Santiago Ascacíbar (38.) brachten die Gastgeber mit zwei Toren in Führung. Vor 52 129 Zuschauern waren ein Lattenschuss von Philipp Klement und zwei wegen Abseits nicht gegebene Treffer Ausdruck der Überlegenheit. Weil Moussa Koné aber per Strafstoß nach einem Eingriff des Videoassistenten verkürzte (52.), war das teuerste Team der Liga lange in Gefahr - ehe der Sekunden zuvor eingewechselte Silas Wamangituka in der 84. Minute das 3:1 erzielte.