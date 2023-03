Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar spielt sich Marokko erfolgreich in den Blickpunkt. Der Rekordweltmeister Brasilien enttäuscht dagegen. Und genau so geht es im direkten Aufeinandertreffen der beiden nun auch weiter. Ein früherer deutscher U21-Nationalspieler ist der entscheidende Torschütze.

Das WM-Überraschungsteam Marokko hat Rekordweltmeister Brasilien düpiert und seinen derzeitigen Platz im Konzert der Großen zementiert. Die Nordafrikaner, bei der WM in Katar Vierter und als erstes afrikanisches Team in einem WM-Halbfinale, bezwangen die Seleção in Tanger mit 2:1 (1:0). Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri (79.) entschied das Duell in der Schlussphase. Für das Team von Trainer Walid Regragui war es der erste Sieg überhaupt gegen den fünfmaligen Weltmeister.

Nach der völlig enttäuschenden Winter-WM in Katar musste Brasilien damit einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Der Titelanwärter war dort im Viertelfinale gegen den späteren Dritten Kroatien gescheitert, daraufhin musste Nationaltrainer Tite gehen. Die Suche nach einem Nachfolger ist weiterhin im vollen Gang: Von Marokko aus macht Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues nun einen kurzen Sprung rüber nach Europa, um mit Wunschkandidaten zu sprechen. Die Spieler hatten sich in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich für Real Madrids Coach Carlo Ancelotti ausgesprochen. Dieser ist allerdings vertraglich noch bis Sommer 2024 an den Klub gebunden. Auch der frühere Bundestrainer Joachim Löw soll Medienberichten zufolge Interesse an dem Job gezeigt haben.

In einem ausgeglichenen Duell mit vielen Nickeligkeiten unter den Spielern nutzten die Marokkaner vor allem die fehlende Abstimmung in der Defensive der Seleção, bei der Interimscoach Ramon Menezes nur fünf Spieler aus dem WM-Viertelfinale gegen Kroatien starten ließ. Superstar Neymar fehlte verletzt.

Gleich beim ersten groben Abwehrfehler der Gäste, die insgesamt sechs Länderspiel-Neulinge einsetzten, brachte Sofiane Boufal (29.) die 65.000 Fans in Tanger mit dem Führungstor in Ekstase. Casemiro glich in der 67. Minute auch dank eines Torwartfehlers von Bono zum 1:1 für die Gäste aus, die an die gestorbene Fußball-Legende Pelé erinnerten. Auf allen Trikots stand unter den Rückennummern auch der Name Pelé. Der Deutsch-Marokkaner Abdelhamid Sabiri traf in der 79. Minute schließlich zum 2:1-Endstand.