Am vergangenen Spieltag bricht für Borussia Dortmund mal wieder eine Welt zusammen. In Stuttgart fällt die Mannschaft auf unerklärliche Weise in sich zusammen. Eine Woche später das Gegenteil: Nach der Blamage des FC Bayern in Mainz, stürmt der BVB enthemmt an die Tabellenspitze.

Borussia Dortmund hat den markigen Worten von Sportdirektor Sebastian Kehl kernige Taten folgen lassen und ist an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic nutzte den nächsten Patzer von Serienchampion Bayern München eiskalt aus und hält nach einem 4:0 (3:0) gegen Eintracht Frankfurt fünf Spieltage vor Saisonende alle Meistertrümpfe bei einem Punkt Vorsprung in der Hand. Wie die wilden Stiere waren sie phasenweise über ihren Gegner hinweg getrampelt.

Jude Bellingham (19.), Donyell Malen (24.) und Mats Hummels (41.) legten mit ihren Toren schon vor der Pause den Grundstein zum neunten Heimsieg in Serie und brachten das Stadion zum Beben. Der kaum zu stoppende Malen (66.) erhöhte nach dem Wechsel. Die kriselnde Eintracht wartet damit seit acht Ligaspielen auf einen Sieg, die erneute Europacup-Teilnahme wird immer unwahrscheinlicher. "Ich habe vieles gesehen, was ich von dieser Mannschaft schon sehr häufig gesehen habe", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky. "Kompliment. Dieser Sieg heute fühlt sich sehr, sehr gut an. So müssen wir spielen, wenn wir am Ende vorne stehen wollen." Die Tabelle sehe aktuell "sehr gut aus".

Die Südtribüne kocht von Beginn an

Die Stimmung auf der Südtribüne erlebte nach der Münchner Niederlage in Mainz (1:3) ihren ersten Höhepunkt, und der BVB war von Beginn an bereit, die Vorlage dieses Mal zu nutzen. Nach der klaren Meister-Ansage von Kehl stürmten die BVB-Profis vor 81.365 Zuschauern munter los. Einen Freistoß von Malen klärte zwar Nico Schlotterbeck noch unfreiwillig und schmerzhaft per Kopf (14.), dann sorgte Bellingham für die beruhigende Führung. Der englische Nationalspieler verlud Christopher Lens und schoss überlegt ein. Malen legte nach einer Kopfballvorlage von Karim Adeyemi eiskalt nach, wieder machte Lens eine unglückliche Figur. Die BVB-Fans feierten zu diesem Zeitpunkt schon ausgelassen und sangen lautstark von der Meisterschaft.

Für Schlotterbeck war das Comeback nach Verletzungspause allerdings schnell beendet, ihn ersetzte Nationalmannschafts-Kollege Niklas Süle in der Innenverteidigung (25.). Nach Adeyemis Großchance (31.) nahm sich der BVB eine kurze Auszeit. Aurelio Buta (34., 35.) und der Ex-Dortmunder Mario Götze (37.) ließen aber gute Möglichkeiten des Europa-League-Siegers ungenutzt. Die bissigen Dortmunder zeigten sich deutlich effizienter. Der starke Hummels köpfte eine Flanke von Raphael Guerreiro gegen die Laufrichtung von Torhüter Kevin Trapp ein. Für Hummels war es der erste Ligatreffer seit Oktober 2021.

Der BVB blieb auch nach der Pause auf dem Gaspedal. Bellingham hätte fast erhöht (48.), Malen scheiterte nach einer Stunde an Trapp. Die Gäste, die seit dem 5. November auf einen Auswärtssieg warten, fanden offensiv fast überhaupt nicht mehr statt, der BVB hatte leichtes Spiel. Malen nutzte ein Zuspiel von Adeyemi zum vierten Treffer - und die Meistergesänge auf den Rängen wurden immer lauter.